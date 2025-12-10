寒冬送暖 南市產、官、學合辦「青銀共煮－圓夢戲劇 」活動





台南市長黃偉哲率領市府團隊打造高齡友善城市，積極佈建社區照顧關懷據點服務長輩，今年社會局再度與富邦人壽及南臺科技大學攜手，持續打造USR「青銀共創打造在地智慧自在不老力計畫」合作，推動多項跨世代關懷與幸福延續的行動，發揮社會影響力，由產、官、學三方合作辦理「青銀共煮幸福年 馬躍迎春圓夢戲劇」活動，今(10)日社會局葉誌明副局長，特別到南區四鯤鯓龍崗國小禮堂與弱勢長輩同樂，並頒發感謝狀給南臺科技大學、富邦人壽、台灣高齡照護暨教育協會、信福長照服務企業有限公司及臺南市菩薩殿關懷協會，感謝這些單位共同關心弱勢、獨居長者。

黃偉哲市長表示，特別感謝南臺科大青銀共創USR團隊和富邦人壽長期以來熱心公益，深耕高齡社會，本次活動以「人與人之間的溫度」為出發點，串連高齡照顧與社區再生的力量，期盼在寒冬之中，讓每一位長輩都能感受到來自社區的溫暖關懷與陪伴，進而營造出共融、共好的幸福社區氛圍，實現高齡友善城市願景。

本次活動在南區金華社區充滿活力的老寶貝打擊樂團熱鬧揭開序幕，活動結合老、中、青、幼跨世代「高齡圓夢戲劇」與「暖心送愛行動」，鼓勵長輩透過戲劇展演，分享自身生命故事與生活歷程，展現韌性與自我價值；同時融入「青銀共煮」活動，促進跨世代及跨族群互動與文化傳承，讓大學生、幼兒與長者在共煮、共演的過程中深化理解與情感交流。現場亦規劃書法體驗攤位與醫療諮詢區，讓居民共同參與、互動，展現社區長期推動健康促進與終身學習的成果，以實際行動傳遞愛與溫度。

社會局長郭乃文表示，社會局以持續為社區弱勢長輩打造智慧、自在且有尊嚴的不老生活為目標，為利長者在地安老，社會局針對人口老化程度較高的社區新設據點，積極協助有意願辦理單位設置社區照顧關懷據點，提供長者一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，長輩可以在據點內發揮所長傳承經驗，繼續創造個人價值，落實在地安老、在地照顧的福利理念。

