寒冬送暖 南市議員蔡筱薇攜手慈善團體捐贈物資關懷弱勢
寒冬時節，為讓弱勢家庭感受到社會溫暖，市議員蔡筱薇今（12）日攜手臺南市秋香孝德慈善會，前往大智里及大同里，關懷當地低收入戶家庭，並發放生活物資及救助金，以實際行動傳遞溫暖與關懷。
本次捐贈物資包含救助金、白米、罐頭及餅乾等民生用品，希望減輕弱勢家庭日常生活負擔，讓民眾在寒冷的季節中能感受到社會的支持與溫情。
蔡筱薇表示，鄰里社區是最基層也最重要的力量，透過與慈善團體的合作，更精準地將資源送到真正需要的家庭手中，尤其在物價持續上漲的情況下，弱勢家庭的生活壓力更為沉重，期盼透過公私協力的方式，建立更完善的社會支持網絡。
台南市秋香孝德慈善會長期投入公益服務，關懷弱勢族群，此次與蔡筱薇服務處共同合作，展現地方團結互助精神。蔡筱薇也特別感謝慈善會長期以來對東區社區的照顧，以及志工夥伴無私付出。
蔡筱薇強調，照顧弱勢不是一次性的活動，而是持續不斷的責任。未來也將持續結合各界資源，深入社區，讓溫暖成為臺南最動人的風景。
更多新聞推薦
其他人也在看
民黨四區議員初選 老將新人拚搏
記者林雪娟∕台南報導 民進黨議員登記結束，十一個選區有四區須進行初選，其中東區四提二…
新北國中割頸案定讞！維持原判 乾哥12年、乾妹11年確定
2023年12月25日中午，新北市一所國中發生一起震驚社會的校園命案。15歲林姓女學生與楊姓男學生起爭執後，林女向郭姓少年訴苦，郭竟持彈簧刀刺殺楊生，造成對方傷重不治。依殺人罪將郭、林各判刑9年、8年，二審改判12年、11年徒刑，上訴第三審；最高法院今（12）日認定檢方上訴理由不合法，駁回上訴，全案定讞。
官方認證「古董」？《33號遠征隊》美術集質感太強，海關誤認是走私文物扣押
由 Sandfall Interactive 開發的回合制 RPG 新作《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）獲獎無數，而其精緻美術風格卻在最近意外獲得了來自「伊拉克官方」的另類認證。一名玩家 Ahmed15252 最近在 Reddit 上分享了一段趣事，他購買的鐵盒典藏版中，一本精裝的美術集被懷疑是「古代文物」遭海關扣押。
台南男苦幹40年被公司「請走」⋯討465萬元退休金失敗！全因一段錄音檔
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
退休女師…小蜜蜂播1年「機掰人」超渡鄰居！判決曝 丈夫嘆：該關就關
以牙還牙！高雄一名陳姓婦人是退休老師，家住前鎮區一處連棟透天厝，疑似不滿鄰居製造噪音害她睡不著，突發奇想拿出過去上課用的「小蜜蜂」放在陽台，當街播放「機X人」、「Ｘ你娘機掰」、「蕭查莫」等髒話，一放就是1年多，附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」集體怒告，女師被依強制罪判刑3個月。丈夫似乎也拿妻子沒輒，坦言曾經想搬家，但家裡已經沒錢，如今判決出爐，該關就關。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。
【更新】高金素梅涉貪案情升高！Matzka岳父狂辯「助理費沒私用」 遭羈押禁見
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大弊案，檢調昨日發動搜索約談，訊後對高金素梅的資深助理兼心腹張俊傑聲押禁見。台北地院認定，張俊傑涉犯貪污、詐欺、偽造文書、不實會計憑證及洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，加上共犯間如何分工尚待檢方釐清，張俊傑有勾串共犯的可能。法官考量，本案犯罪情形嚴重，對社會治安危害很大，認為有羈押禁見的必要，於今（2/11）日深夜裁准。
朝野大亂鬥偵結！10大咖立委全遭起訴
北檢偵辦立法院多起肢體衝突案件，歷經近一年調查，今(12)日偵結起訴十名立委，創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。起訴人選包括民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，以及民進黨立委林淑芬、林楚茵。另有國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯四人獲不起訴處分。
無良母讓幼子長期吸「二手安」 兒子畫圖讓母認罪判刑
南投縣林姓女子長期施用安非他命、海洛因，生子後持續在兒子面前吸食和注射，幼子長時間吸入安非他命二手煙霧，發燒送醫被驗出毒品反應陽性，林女否認在兒子面前吸安，惟男童畫出吸食器和針筒，南投地院法官認為，男童因身歷其境印象很深，才會描繪，將林女依妨害幼童發育罪名判處8月徒刑。
成美文化園春節八天活動不間斷
每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...
雲林莿桐30公頃花海 春節連假免費賞花
雲林莿桐花海節（13）日開幕，莿桐鄉長廖秋蓉表示，30公頃花田集中在縣道156線從孩沙里到樹仔腳堤防公園兩旁，有百日草、向日葵、波斯菊，在花田裡還有社區打造的裝置藝術讓遊客拍照打卡，大年初一至初五是最佳賞花期，歡迎大家過年來莿桐走春賞花。莿桐花海節連續舉辦20年，每年春節假期吸引來自全國各地遊客賞花
永不認錯的政黨？吳崢罕見動怒了 嗆藍營：被定罪也不會有人道歉
即時中心／高睿鴻報導無黨籍立委高金素梅及其團隊，近日突遭檢調搜索，並被指控涉入詐領助理費、原民會補助款、違法進用中國快篩等案；不過，雖然高金向來與國民黨友好、更在國會密切合作，如今又爆出涉貪、與中國過從甚密等情事，但民進黨立委王世堅竟仍多次表態，高金素梅依舊是「台灣派」，相信她仍站在台灣立場。此言也立即引發部分黨內同志不滿，綠營發言人吳崢今（12）也回應，高金是否為台灣派並不重要，重點是有沒有犯罪行為。
「越獄大王」徐開喜落網！出庭作證被查出通緝 76歲解送歸案
現年76歲的徐開喜人稱「越獄大王」，昨天（11日）早上前往高等法院出庭作證時，法院人員查出因為另外涉及一宗毒品案被台中地檢署通緝，法院當庭通知轄區中正一分局警方前來逮人，警方到場後將他帶回派出所進行人別訊問，隨後解送歸案。據了解，高等法院審理一宗案件傳喚徐開喜出庭作證，沒想到他到法院後，院方人員輾轉
國會暴力難容忍！北檢偵結 朝野10立委涉傷害罪遭起訴
即時中心／張英傑報導國會過去2年因為審議法案，爆發多起衝突，朝野立委也互相指控！台北地檢署今（12）日偵結，以傷害等罪起訴朝野10名立委，分別是，國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍；民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘；另外，洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲3人因罪嫌不足，獲不起訴處分。
國安站辦貪汙 美女副主任超吸睛
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪汙、違反醫療器材管理法及詐欺案，負責解送美女立委高金素梅到台北地檢署的調查局國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因貌似港星朱茵，深邃的大眼睛和精緻妝容、美甲，意外成為媒體「嬌點」。不過，從目前曝光涉案情節，還難以看到與政治偵防有關，也讓國安站立案調查此案，難掩「政治辦案」質疑。