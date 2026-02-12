寒冬送暖 南市議員蔡筱薇攜手慈善團體捐贈物資關懷弱勢





寒冬時節，為讓弱勢家庭感受到社會溫暖，市議員蔡筱薇今（12）日攜手臺南市秋香孝德慈善會，前往大智里及大同里，關懷當地低收入戶家庭，並發放生活物資及救助金，以實際行動傳遞溫暖與關懷。

本次捐贈物資包含救助金、白米、罐頭及餅乾等民生用品，希望減輕弱勢家庭日常生活負擔，讓民眾在寒冷的季節中能感受到社會的支持與溫情。

蔡筱薇表示，鄰里社區是最基層也最重要的力量，透過與慈善團體的合作，更精準地將資源送到真正需要的家庭手中，尤其在物價持續上漲的情況下，弱勢家庭的生活壓力更為沉重，期盼透過公私協力的方式，建立更完善的社會支持網絡。

台南市秋香孝德慈善會長期投入公益服務，關懷弱勢族群，此次與蔡筱薇服務處共同合作，展現地方團結互助精神。蔡筱薇也特別感謝慈善會長期以來對東區社區的照顧，以及志工夥伴無私付出。

蔡筱薇強調，照顧弱勢不是一次性的活動，而是持續不斷的責任。未來也將持續結合各界資源，深入社區，讓溫暖成為臺南最動人的風景。

