寒冬送暖 南投市公所媒合民間企業發放500份愛心物資

▲南投市公所媒合民間企業發放愛心物資。(圖：南投市公所提供)

農曆新年將至，為關懷轄內弱勢族群，南投市公所四日舉辦「慈愛集結．暖冬送情」物資發放活動。由市長張嘉哲親自主持，集結社會各界愛心物資，針對全市低收入戶及邊緣戶提供實質援助。現場動員上百位志工與公所同仁，將熱氣騰騰的關懷化作500份暖心物資，親手傳遞到需要的市民手中。

本次活動核心在於「資源整合」，市公所特別將天然災害儲備物資與民間團體的捐贈物資充分媒合，發放物品皆以民生基本需求為主，包含白米、麵食、粉絲及各類乾糧物資。考量到入冬後的寒冷天氣，贊助單位更貼心準備了保暖衣，希望讓受助戶不僅能一飽餐食，更能穿得溫暖，度過一個有溫度的春節。

南投市公所表示，許多家庭在年節期間承受著比平時更大的經濟壓力。公所需要成為弱勢市民最堅強的後盾，這次透過公所發起號召，非常感謝上百位志工的參與，以及各界民間企業、宗教團體的熱烈響應。

這些物資不只是物與質的支援，更代表著社會大眾對這塊土地的關愛。我們希望透過這份溫暖，給予邊緣戶與弱勢家庭精神上的鼓舞，讓他們知道：『你們並不孤單』，進而轉化為改善生活的力量。」

此次活動展現了南投市強大的社會凝聚力，贊助及協助單位名單橫跨宗教、企業與在地社區，包含：南投天寶宮、茂伸國際開發、龍泉百貨有限公司、承恩救護車、日正食品、松島企業、秭眾有限公司、高慶泉股份有限公司、兆霆實業、南投縣木棉花關懷協會、住商不動產中興新村店、中華民國光明功德總會、家會香食品、台灣卜蜂、中農粉絲、立綱實業、社團法人親慈慈善會、三興社區發展協會、平和社區發展協會、營南社區發展協會、嘉和里辦公處、以及詮意通廣告。

市長張嘉哲表示，指出，透過本次計畫，不僅有效緩解弱勢家庭的生活壓力，更落實了社會資源的最大效能。未來公所將持續強化社會救助網絡，推動「助人為樂」的社會價值，讓南投市成為溫暖、和諧且充滿希望的宜居城市。