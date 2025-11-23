寒冬送暖 台南做工行善團修弱勢屋不停歇

〔記者王涵平／台南報導〕寒冬送暖，台南做工行善團今持續至安南區、七股區修繕弱勢屋，台南市長夫人劉育菁至工地致贈餐點及飲品慰勞志工，案家的鄰居也送小西瓜感謝志工。

安南區的潘姓案主為弱勢原住民，長期需洗腎治療，同住的兒子也因膝蓋受傷需手術休養，家中屋舍因風災而嚴重損毀，無力自行修補。做工行善團自10月起以「工會接力」方式展開協助，今日有木工工會家庭志工歐天來、歐金源父子檔，以及餐飲工會理事長郭國仁、錢畇方夫妻檔等志工進場施作。

七股區的朱姓案主家中屋瓦與結構損壞，近期又因職災暫時無法工作，無力負擔修繕費用，做工行善團今有志協志工夫妻檔梁志男、林佳香等志工投入。

勞工局長王鑫基表示，拋磚引玉，將普發的1萬元捐給做工行善團，用於修繕材料費用，丹娜絲颱風後的修繕服務量已超過1年的服務量，費用吃緊，感恩一直默默捐款與付出的夥伴與志工。

