寒冬送暖 吳琪銘父子攜手會計師公會在三峽、土城發送物資關懷弱勢

〔記者黃政嘉／新北報導〕農曆新年將到，民進黨立委吳琪銘與兒子、民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰今早在新北市三峽服務處，攜手台灣省會計師公會舉辦「寒冬送暖」物資發放活動，一同將生活物資送到弱勢家庭手中，陪伴民眾溫暖過冬，吳琪銘父子感謝眾多人員的投入，讓更多需要幫助的家庭感受到溫暖與希望。

吳琪銘、吳昇翰與台灣省會計師公會舉辦「寒冬送暖」活動，今天上午在三峽、下午在土城地區發送2000袋生活物資，包含米、牛奶、麵線等，由區公所提供弱勢家庭名單。

吳琪銘表示，與台灣省會計師公會合辦寒冬送暖活動已持續10餘年，會計師公會長期秉持回饋社會的精神，年年在農曆年前投入公益行動，透過實際行動照顧需要幫助的家庭，也讓社會的溫暖得以延續。

吳昇翰指出，自己加入吳琪銘委員服務團隊至今已8年，長期參與各項基層服務與公益行動，從寒冬送暖、物資發放到日常關懷，每1次都讓他更深刻體會公共服務的價值與責任，自己將持續舉辦寒冬送暖活動，延續父親精神，不僅繼續做，還要做到更好，為地方貢獻心力。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍說，今年是公會第19年辦寒冬送暖，除專業服務外，也希望善盡社會責任，跟民代合作，讓更多弱勢族群在年節前感受到社會的關懷與支持，盼藉此活動拋磚引玉，讓善的循環能持續下去。

