寒冬送暖! 嘉邑行善團開席185桌 邀弱勢圍爐.發紅包
南部中心／鄭榮文 嘉義報導
快要過年了，嘉義知名的嘉邑行善團，25日晚間特地封街席開185桌，宴請上千名弱勢民眾一起圍爐，每人還發放1200元紅包，讓大家在寒冬中感受溫暖，現場相當熱鬧。
嘉邑行善團席開185桌，宴請弱勢民眾，菜色相當豐富。（圖／民視新聞）
美味佳餚上菜了，上千人封街圍爐辦桌，畫面超壯觀，民眾在冬天夜晚一起坐下來聚餐，來自嘉義市的嘉邑行善團，農曆年前，特地席開185桌，宴請弱勢民眾，享受美食佳餚。民眾：「很感謝嘉邑行善團在很冷的天氣，準備了豐富的菜餚。」民眾：「辦這個活動給我們大家溫暖圍爐，而且還有發紅包給我們。」豐富的菜色，有米糕、海鮮、含有熱呼呼雞湯，大家吃的津津有味，嘉邑行善團舉辦寒冬送暖活動，今年比去年更擴大規模，提前圍爐，感受年味。
現場發放每人1200元紅包，讓民眾感受溫暖，好過年。（圖／民視新聞）
嘉邑行善團理事長鄭秀玉：「社會服務就是關心政府沒辦法做得到的，去關心幫助這些弱勢家庭。」立委王美惠：「在嘉義市辦這個活動，也讓弱勢的團體吃一頓飯，有資源幫助弱勢的家庭。」現場場面溫馨，還發放每人1200元紅包，在歲末年終之際，多位民意代表也一起來共襄盛舉，讓民眾感受溫暖，好過年。
原文出處：寒冬送暖！嘉邑行善團開席百桌 邀弱勢民眾圍爐、發紅包
