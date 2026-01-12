寒冬送暖 夜訪車站關懷街友

全台持續低溫，各地慈濟志工，紛紛發起關懷街友的行動。新北板橋區志工，連續好幾天，準備禦寒物資，前往火車站為街友送暖

禦寒外套，志工一件件確認尺寸，再一一裝進環保背包，冷氣團來襲，全台持續低溫，板橋慈濟志工打包相關物資，要給街友送暖。

慈濟志工 陳哲華：「不忍他們這個天氣這麼寒冷，在那邊受冷 受凍，我們今天趕快再集結這些物資，準備再去關懷他們(街友)。」

白天整理好物資，入夜後，志工隨即前往板橋火車站尋找街友。

慈濟志工 廖進德：「這個火車站進去的西邊那邊，可能 會不會有(街友)，我們還不太確定 ，所以今天大概有20位(街友)左右而已，這次的寒流(冷氣團)真的是，沒有想到會連續地這麼多天，所以今天 我們特別又來這裡，來關懷他們(街友)。」

志工手提著一包包的禦寒物資，在板橋火車站好幾處的樓梯，遇上準備入睡的街友。

慈濟志工 與 街友：「這裡比較冷，上人擔心你們會受寒，(請我們)準備一些物資，要讓你們禦寒一下，有泡麵 麵包 毛帽，毛帽戴一下 比較暖，晚間睡覺的時候 要戴帽子。」

志工點數背包裡的各種物資，也一一幫街友穿戴上去，這位瑟縮在牆角的阿媽，已經80歲了，志工像是照顧家裡的長輩一樣，幫她穿外套戴毛帽，也不忘愛的叮嚀。

慈濟志工 丁月娥：「祝福妳喔 (謝謝師姊)，平安健康 照顧好身體，這兩天很冷 不要出去，就待在這兒(車站裡面)，她說從20歲的時候，開始茹素這樣 ，她說很感恩我們上人 證嚴法師，創辦慈濟 這樣照顧到，全台(有需要的人) 這麼好。」

志工在車站內發送完禦寒物資後，也走到戶外，正好也遇上幾位在尋覓棲身之處的街友，這時候志工的保暖用品剛好派上用場。

「(感恩 感恩)，套起來就舒服了 對不對，(我終於 63歲還有人照顧) 對啊。」

寒夜裡，這群街友只能與冷風相伴，當志工把圍巾圍上，把物資放進手中，也是幫助他們重拾對人生的希望。

