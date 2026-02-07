寒冬送暖 安定發放開運麵、紅包

安定區安加里在保安宮廟埕舉辦「寒冬問暖表真情」活動。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕安定報導

安定區安加里七日在保安宮廟埕舉辦「寒冬問暖表真情」活動，現場發放開運麵給長者們，七十歲以上里民還有開運紅包，現場更有義診及春聯拓印、藝文展演及公益反毒反詐騙等警民同樂，共同打造一處傳遞安全觀念溫暖社區、守護平安的安定區。

昨天的寒冬問暖表真情，現場活動多多，區長陳仁偉也到場與長輩們熱情互動，企業則提供紅包、安定區農會提供公益園遊券，此外還有議長盃競賽、春聯拓印體驗、魔幻泡泡秀、造型氣球魔術展演、社區藝文展演及免費的油飯、小點心、菜頭粿讓大家品嘗，現場氣氛熱鬧溫馨，吸引鄉親攜家帶眷共襄盛舉。

現場還邀請善化警分局協辦，透過設攤宣導方式，與民眾近距離互動，讓安全觀念在輕鬆的氛圍中深植人心。分局也出動警察大頭娃娃與小朋友合影互動，透過輕鬆有趣的方式，讓孩子在歡笑中學習正確的交通安全觀念。