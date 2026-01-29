寒冬送暖 幸福同行 寶山跨界合作送愛過好年

在春節來臨之際，寶山鄉公所攜手民間企業與社會團體，自一月二十九日起，發放春節慰問金及生活物資，為鄉內弱勢家庭送上溫馨祝福與實質協助，預計超過二百七十戶弱勢家庭受惠，讓愛心在寒冬中持續傳遞。

今年活動有賴民間企業與團體的大力支持，共募集白米二千七百斤及農會禮券，提供予低收入戶、中低收入戶及其他弱勢家戶。鄉公所亦特別針對低收入戶、中低收入戶及癱瘓在床民眾發放春節慰問金每戶新臺幣三千元，並於今年加碼發放春節慰問金擴大對象至弱勢家戶每戶三千元、弱勢學生每位二千元，總計發放超過八十萬元春節慰問金，希望透過更貼心且多元的關懷措施，讓大家都能溫馨過好年，提前感受到滿滿的春節祝福與社會溫情。

各捐贈物資明細如下：

竹塹地母廟：農會禮券四萬三千二百元

竹東玉泉山普照宮：白米一千二百斤

寶山天上聖母殿：白米一千五百斤

新竹縣寶山鄉長邱振瑋二十九日表示，感謝所有贊助單位與熱心團體的無私付出，並表示這是一場滿載愛與關懷的活動，每一份付出都像一盞溫暖的燈，悄悄照亮寶山鄉的每個角落，為這片土地帶來更多溫馨與希望。他也強調，隨著農曆春節將至，這些物資不僅實際協助弱勢家庭準備年節所需，更讓鄉親在寒冬中感受到社會濃厚的人情味與支持。這正是「寶山起飛.幸福綻放」願景的具體實踐，透過公私協力與跨界合作，讓關懷更創新、資源更有效率地送到需要的人手中，使寶山鄉的每一位居民都能真切感受到溫暖與希望。

未來，寶山鄉公所將持續深化與民間單位的合作，積極拓展社會資源，讓更多鄉民獲得即時且實質的幫助，共同打造幸福、宜居、充滿溫度的寶山。此次活動不僅是對弱勢族群的物資支援，更是愛心與關懷的象徵，讓每一位寶山居民都能在這片土地上安居樂業，感受到滿滿的溫暖與歸屬感。