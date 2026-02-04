寒冬送暖「幸福年菜」配送到家 高雄405名弱勢學童溫馨過年

高雄市教育局舉辦「一一五年弱勢學童寒冬送暖幸福團圓活動」，將滿滿祝福送到弱勢家庭中，讓學童暖心迎接新春。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

農曆春節將至，為讓偏鄉弱勢學童在寒冬中也能感受團圓溫暖，高雄市教育局四日於內門國中舉辦「一一五年弱勢學童寒冬送暖幸福團圓活動」，攜手餐盒公會、家長會長協會及多個民間團體，捐贈二四五份年菜、四０五份福袋與紅包，將滿滿祝福送到孩子與家庭手中，陪伴學童暖心迎接新春。

今年年菜由高雄市餐盒食品商業同業公會贊助，集結立緯食品、蕭記食品、米珍香食品及全家便利商店等十一家愛心企業，為孩子們精心準備頂級佛跳牆、香樹子海上鮮、櫻花蝦米糕、萬巒豬腳及蔥香脆皮肥腸等佳餚。一道道象徵福氣滿溢的年菜，讓孩童與家人在農曆除夕夜團圓吃飽飽迎新春。

捐贈儀式於昨天上午在內門國中舉行，邀請高師大書法教學所碩士，曾任高雄市蘭亭書學會理事長的張學隆老師及蔡典成老師揮毫寫春聯，並結合內門區在地特色的宋江藝陣及觀亭國小絲竹樂表演，讓與會的貴賓感受不同的農曆春節氛圍。

教育局長吳立森說，寒冬送暖活動已成為高雄市關懷偏鄉弱勢學童的重要活動，今年首次啟動宅配到家服務，協助弱勢家庭年菜領取的便利性，讓關懷不受距離限制，也請家長注意二月二日至十三日期間物流業者電話收取年菜。

吳立森也感謝來自社會各界的溫暖支持，將愛心化為具體行動，持續為偏鄉孩子與家庭注入溫暖與希望，共同打造溫馨、祥和且充滿善意的幸福城市。