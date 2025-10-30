寒冬送暖 捐血傳愛！高鐵全台巡迴募血列車11/7啟動
【民眾新聞網方健龍新竹報導】為幫助各醫療院所度過每年歲末用血高峰期，台灣高鐵持續推動「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，今年規劃自11月7日（五）起連續4個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線11個高鐵車站，舉辦12場巡迴募血活動，邀請熱血民眾挽起衣袖獻出愛心，一起成為「快樂捐血人」，以實際行動為血庫注入即時暖流，減緩每年歲末全台各地血庫存量的壓力，幫助更多人獲得最即時的醫療援助。
隨著歲末寒冬來臨，氣溫驟降往往影響民眾捐血意願，導致全台血庫存量緊縮。台灣高鐵積極實踐社會共好的企業承諾，自2012年起，每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，迄今已吸引超過18,000位捐血人熱血響應，共募得28,782袋血液，展現企業與社會同心的溫暖力量。
台灣高鐵表示，為感謝捐血人熱血相挺，凡參加本次捐血活動，將致贈每位完成捐血250 cc的民眾「高鐵造型眼罩枕」紀念品乙份，該贈品為結合眼罩與靠枕的二合一設計，旅行時可做頸枕、腰枕、遮光眼罩，用途廣泛且輕巧好收納；捐血500 cc者可再獲得神秘好禮乙份，數量有限送完為止。歡迎大家發揮愛心、共襄盛舉！
「捐血一袋、救人一命！」，根據世界衛生組織統計，每捐血一次，平均可挽救3個人的生命。定期捐血不僅可幫助他人，亦有助調解體內鐵質平衡，加快排出體內已老化的紅血球與加速紅血球生成，促進血液新陳代謝，維持身體健康。台灣高鐵誠摯邀請民眾加入「救人又助己」的捐血行列，讓高鐵列車不僅乘載旅客，也承載滿滿的愛與關懷，為打造更美好、更溫暖的台灣共同努力！
其他人也在看
助人又助己！高鐵送造型眼罩枕 11／7起車站捐血就能領
台灣高鐵持續推動「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，今年自11月7日起連續4個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線11個高鐵車站，舉辦12場巡迴募血活動，邀請熱血民眾挽起衣袖獻出愛心，以實際行動為血庫注入即時暖流，並將致贈每位完成捐血250 cc的民眾「高鐵造型眼罩枕」。中時新聞網 ・ 18 小時前
高鐵站叫Uber也能拿好康！爽得200點TGo 再抽1600元等值車票
隨著年底旅遊旺季逼近，高鐵站旅客叫車需求明顯成長。Uber今(30)日宣布攜手台灣高鐵，推出「TGo 點數回饋活動」，即日起使用Uber App前往或離開指定高鐵站，即可獲得單趟100點TGo點數回饋，Uber會員可享200點回饋，還可抽最高800點點數，折抵價值1600元的高鐵車票。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
快訊／新北大道連環撞！通緝犯夫妻疑毒駕釀禍3人送醫
新北市新莊區新北大道三段今（30）日下午15時許發生一起連環車禍，現場2輛小客車與1輛小貨車猛烈相撞，車體嚴重變形，一度撞成一團。警消獲報趕抵，發現對向一輛銀色轎車內的周姓男子與徐姓女子（均34歲、為夫妻）受困車內，另名小貨車駕駛謝姓男子也受傷，消防人員立即破壞車體救出3人，皆意識清楚送往部立台北醫院治療，所幸並無生命危險。鏡報 ・ 14 小時前
加拿大法院判原民享土地所有權 屋主恐慌憂連鎖反應
（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）加拿大省級法院將卑詩省大溫哥華地區一片750公頃的土地權判給原住民，引發150多名房主恐慌，批政府失責。有法律專家擔心此案動搖加拿大所有土地權，未來恐會有更多原住民族提出訴訟。聯邦和省市政府表示將提出上訴。中央社 ・ 13 小時前
母陪兒玩玩具遭提醒音量 高鐵強調勸導措施不含孩童
一名醫師在社群網站發文表示，家人今（30）日帶幼童搭乘高鐵，幼童玩玩具並未哭鬧，被服務人員勸導「要小聲一點」，且小孩母親還在車廂網袋內看到應該消失的高鐵寧靜車廂文宣小卡。但高鐵新聞稿回應強調，已聲明相關勸導措施並不包含孩童、嬰兒、幼童，或其他原因影響自主能力旅客的行為，另外已從這個月13日起更新文宣內容。公視新聞網 ・ 11 小時前
北港媽祖文化推廣工作隊重陽節辦捐血活動 傳遞媽祖慈悲精神 民眾熱情響應
（觀傳媒雲林新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】農曆九月初九重陽節，是天上聖母媽祖得道升天的重要日子。為弘揚媽祖慈悲 […]觀傳媒 ・ 1 天前
宗教團體涉虐死成員 台中地院判負責人5年7月徒刑
（中央社記者蘇木春台中30日電）婦人林欣月成立宗教團體，涉嫌教唆幹部凌虐15名被害人，造成1人死亡、1人失明。中檢起訴指本案為中部邪教組織，台中地院今天判林女5年7月徒刑，可上訴。中央社 ・ 14 小時前
日月慈善協會熱血捐血活動 職棒球星林益全以行動傳愛號召球迷挽袖助人
【警政時報 江雁武/台中報導】「捐血一袋，救人一命！」社團法人臺中市日月慈善協會於114年10月30日舉辦「熱心捐血、愛心無限」公益活動，地點設於南屯區文心路一段167號。活動現場人潮絡繹不絕，民眾與球迷熱情挽袖捐血，氣氛熱絡溫馨，為秋日的台中街頭注入一股暖流。警政時報 ・ 11 小時前
友達增資車用事業擴墨西哥廠房 因應北美客戶需求
（中央社記者潘智義台北30日電）面板廠友達光電因應北美車用客戶需求，擴建墨西哥生產廠房及其他專案，今天董事會核准新增資本支出新台幣16.64億元；友達並將對負責車用市場的子公司友達智慧移動、德國BHTC GmbH辦理現金增資。中央社 ・ 13 小時前
川習會落幕後、人民幣下殺！新台幣貶回30.715元
「川習會」落幕，美國雖然調降對中課徵關稅至47%，但金融市場並不買帳，人民幣帶頭下殺，新台幣兌美元匯率午後貶勢擴大，最後收在30.715元、貶值8.5分，匯價連2黑，再度回測30.8元關卡，成交量19.58億美元。聯準會如市場預期再降息1碼，Fed主席鮑爾對12月降息態度保守，已使美債殖利率與美元雙自由時報 ・ 14 小時前
美軍撤出不填補! 美國宣布削減羅馬尼亞駐軍 北約東翼防線出現調整
[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，羅馬尼亞國防部 29 日發布聲明表示，美方計劃縮減其在歐洲東翼的駐軍人數，包括原本部署於米哈伊爾．科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogălniceanu，簡稱 MK 基地）的美軍部隊。聲明指出，鑑於美國政府政策優先順序的變化，此次撤軍「在意料之中」。目前約有 1,000 名美軍士兵仍駐守羅馬尼亞，但早在一個月前，已有約 1,000 至 1,200 名美軍完成輪換撤離，且不會再有兵力接替。 羅馬尼亞國防部長莫斯泰亞努（Ionut Mosteanu）在記者會上進一步說明，撤出的美軍原隸屬於一個在歐洲多國（包括羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利與斯洛伐克）輪駐的旅級部隊。他強調，羅美雙邊軍事合作依然穩固，目前駐羅馬尼亞北約兵力約 3,500 人，規模「相當可觀」。 「這樣的兵力足以滿足我們的防衛需求。指望整支外國軍隊長期駐守並不現實，」莫斯泰亞努說。他同時透露，羅馬尼亞近期已自美方獲得一套先進防空系統，以提升防範無人機入侵的能力。 為強化國防，羅馬尼亞國會則通過新法，允許 18 至 35 歲民眾自願參加為期四個月的付費軍事訓練。 圖：翻攝自 X 事實上新頭殼 ・ 14 小時前
15歲少年鐵軌拍短片…下一秒遭「進站火車撞飛慘死」！生前最後畫面曝光
印度奧里薩邦普里區（Puri district）近日發生一起死亡悲劇，一名15歲少年為了在鐵軌上拍攝社群短影音，竟遭進站的火車高速撞擊，當場身亡。警方後續調查發現，這名少年事發當下離鐵軌非常靠近，卻疑似未察覺列車接近，結果讓手機錄下了整個悲劇過程，事件曝光後引發社會震驚，鐵路局也呼籲民眾切勿為了拍片靠近危險區域，以免釀成人命傷亡。鏡報 ・ 15 小時前
陳雪生稱「官兵寂寞久了變同性戀」 陳培瑜批歧視籲道歉
國民黨立委陳雪生今天在立法院交通委員會質詢時，除了希望觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光議題，更語出驚人的表示，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「高登島上面才20幾個兵，日子一久了，同性戀都有可能耶」。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，這就是赤裸裸的歧視，質問陳雪生要不要出來跟同志族群道歉；自由時報 ・ 13 小時前
正式進駐台北！蔣萬安：輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18
確定落腳北市科！台北市長蔣萬安今（29）日於市政總質詢前透露，輝達（NVIDIA信傳媒 ・ 1 天前
孩沒哭鬧玩玩具！ 搭高鐵「又收警告牌」 醫師媽氣炸：一片謊言
孩沒哭鬧玩玩具！ 搭高鐵「又收警告牌」 醫師媽氣炸：一片謊言EBC東森新聞 ・ 18 小時前
川習會落幕！中國隨扈小跑步追車保護習近平
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日上午在韓國釜山金海國際機場空軍基地內的貴賓樓翼峰樓舉行川習會，雙方進行1小時40分鐘的會談。結束後，兩人走出會場交頭接耳，習近平搭...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
外送員專法「承攬還是雇傭」陷兩難？林楚茵提民進黨版本：四方皆贏
全台目前約有15萬名外送員，為了保障外送從業人員的權益，朝野黨團都推出相關草案。勞動部長洪申翰也在日前表示，行政院版本在經過幾個月的研議後，目前進入最後跨部門的整合階段。民進黨立法委員林楚茵強調，未來通過的專法內容牽涉到外送員、消費者、外送平台及商家等四方權益，建議應多開幾場公聽會，完整討論後再進行表決。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 18 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前