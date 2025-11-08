寒冬送暖 捐血傳愛 高鐵新竹站號召挽袖助人

每年歲末寒冬之際常是各地血庫告急之時，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，自十一月七日起連續四個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線十一個高鐵車站，舉辦十二場巡迴募血活動，誠摯邀請熱血民眾與高鐵員工一起挽袖助人。

高鐵新竹站在七日登場，除高鐵員工外，許多熱情民眾捲起衣袖一起響應。此次活動從早上到傍晚統計共有二百零九人參與，總計募集三百一十三袋熱血，讓人來人往的車站增添滿滿愛心。參與捐血的范先生表示，「今年已經是第六次參與高鐵捐血活動，除了為血庫盡一份棉薄之力外，每年也會被高鐵額外提供的精緻禮品吸引，感謝高鐵用心舉辦活動，讓自己能夠幫助到需要被幫助的人。」

高鐵新竹站長陳欣宜八日表示，血液是醫療過程中不可或缺的重要資源，必須仰賴全民主動捐血支持，藉由此次北中南各車站巡迴接力募血活動，讓愛心延續不間斷，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖的台灣WAY，為感謝及鼓勵民眾捲起衣袖助人，凡捐出熱血二百五十ml即可獲贈兼具美感與實用性的「高鐵造型眼罩枕」乙個，捐血五百ml可再獲神秘好禮乙份，數量有限，送完為止，歡迎大家發揮愛心、共襄盛舉！