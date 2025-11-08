寒冬送暖 捐血傳愛 高鐵新竹站號召挽袖助人
每年歲末寒冬之際常是各地血庫告急之時，台灣高鐵公司為善盡企業社會責任，持續以行動實踐在地關懷，自十一月七日起連續四個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線十一個高鐵車站，舉辦十二場巡迴募血活動，誠摯邀請熱血民眾與高鐵員工一起挽袖助人。
高鐵新竹站在七日登場，除高鐵員工外，許多熱情民眾捲起衣袖一起響應。此次活動從早上到傍晚統計共有二百零九人參與，總計募集三百一十三袋熱血，讓人來人往的車站增添滿滿愛心。參與捐血的范先生表示，「今年已經是第六次參與高鐵捐血活動，除了為血庫盡一份棉薄之力外，每年也會被高鐵額外提供的精緻禮品吸引，感謝高鐵用心舉辦活動，讓自己能夠幫助到需要被幫助的人。」
高鐵新竹站長陳欣宜八日表示，血液是醫療過程中不可或缺的重要資源，必須仰賴全民主動捐血支持，藉由此次北中南各車站巡迴接力募血活動，讓愛心延續不間斷，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖的台灣WAY，為感謝及鼓勵民眾捲起衣袖助人，凡捐出熱血二百五十ml即可獲贈兼具美感與實用性的「高鐵造型眼罩枕」乙個，捐血五百ml可再獲神秘好禮乙份，數量有限，送完為止，歡迎大家發揮愛心、共襄盛舉！
其他人也在看
矽品虎尾廠耕耘在地 辦星空電影院 (圖)
矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，9月起正式營運，目前有500名員工進駐。為落實企業社會責任，矽品精密8日舉辦星空電影院，未來也將持續耕耘地方。中央社 ・ 20 小時前
高鐵乘車新制 11/10起對號座提早1小時以上搭車需先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定！高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。更多新聞推薦 ● 桃市「海洋奇緣」市民聯合婚禮 張善政化身船長帶領新人航向幸福台灣好新聞 ・ 1 天前
提前1小時搭高鐵須先換票！ 新制明天正式上路
台灣高鐵公司公告，為避免列車座位浪費，並保障其他民眾購票權益，11月10日起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。台灣高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利...CTWANT ・ 7 小時前
高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」 新竹站旅客及員工踴躍捐輸齊送暖
【民眾新聞網方健龍新竹報導】歲末寒冬之際常是血庫告急之時，台灣高鐵善盡企業社會責任，自11月7日（五）起連續四 […]民眾日報 ・ 1 天前
每日逾2千空位被浪費！高鐵提前1小時搭 須先換票
高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費。對此，台灣高鐵宣布明（10）日起，旅客若提前超過1小時搭乘，必須先完成換票手續，否則無法通過閘門乘車。不過，若提前在1小時內改搭其他班次自由座，尚未列入此次嚴格執行範圍。中天新聞網 ・ 6 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 1 天前
荷蘭選委會宣布中間派葉騰勝選 可望成最年經總理
（中央社海牙7日綜合外電報導）荷蘭國會選舉3日完成計票後，選舉委員會今天正式宣布，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨（D66）贏得選舉。這位38歲公開出櫃的政治人物，可望成為荷蘭歷來最年輕的總理。中央社 ・ 1 天前
IPAC年度峰會布魯塞爾登場 (圖)
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會7日在布魯塞爾登場，30多個國家的議員齊聚，商討如何應對中國對全球安全、民主與繁榮構成的威脅。中央社 ・ 1 天前
宏碁10月營收年增12.8% 電競及遊戲產品成長逾5成
（中央社記者吳家豪台北7日電）電腦品牌廠宏碁今天公布10月合併營收約新台幣212.32億元，月減28.1%，年增12.8%；今年前10個月累計營收2225.01億元，年增2.3%。中央社 ・ 1 天前
IPAC年度峰會 范雲出席 (圖)
立法委員范雲（左）以台灣共同主席身分參與7日在布魯塞爾舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，呼籲應重視中國跨境鎮壓的問題，並與各國國會議員交流。中央社 ・ 1 天前
李運慶曝老婆獨自出國內幕「機票錢不是我出的」 一句話笑翻網友：根本神老公
范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引爆熱議。事件延燒之際，網路上也出現討論「媽媽不能獨自出國兩週嗎？」的貼文，點出社會對母親與父親角色的雙重標準，就是媽媽出國常被罵「不顧家、不負責任」，但爸爸出國卻少被苛責。該話題引起不少藝人共鳴，其中李運慶也分享了自己的看法。自由時報 ・ 1 天前
年末最熱鬧的創生派對「蘭作伙－宜蘭青年創生季」登場
記者林坤瑋／宜蘭報導 由宜蘭縣政府府打造專屬青年創生交流的空間「宜蘭青年創生基地」，…中華日報 ・ 23 小時前
李運慶力挺老婆出國放鬆 「幫升等機票」放閃告白
藝人李運慶與洪詩於2023年步入婚姻幸福甜蜜，育有一個寶貝女兒「哺哺」，在今年10月初又喜迎二女兒，夫妻倆不時透過社群分享生活日常，家庭氛圍溫馨有愛。近日李運慶在Threads上的一則留言，則再度讓網友讚嘆，根本是暖心模範老公。中時新聞網 ・ 1 天前
宜蘭解除禁宰首日 毛豬拍賣價每公斤107.8元
農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，代理縣長林茂盛今天（7日）前往宜蘭肉品市場關心解封首日毛豬交易狀況，為避免拍賣價格波動過大，肉品市場毛豬拍賣價格以公告禁運禁宰前一日，即10月21日宜蘭鄰近三縣市（新北市、桃園市及花蓮縣）平均拍賣價為基準起拍，今天拍賣毛豬總頭數559頭，平均成交價格每公斤107.8元。中時新聞網 ・ 1 天前
熊闖日本JR車站車庫 山形新幹線部分區間停駛
（中央社東京8日綜合外電報導）日本山形縣新庄市的JR新庄站，今天有人發現有一隻熊在新幹線的車庫逗留，這起事件也使山形新幹線與地方鐵路部分區間的列車停駛。警方表示，這隻熊下午已被捕獲。中央社 ・ 1 天前
月領8萬被動收入！他堅持上班「不配合這件事」 網感嘆：人家是有底氣
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導在物價高漲、薪資成長緩慢的時代，許多人選擇透過投資增加「被動收入」。近日，有網友在Dcard提到，一名同事從十幾歲起...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
亞職交流賽》對桃園球場的評價 韓職教頭：你要聽我講實話嗎？
韓職KT巫師隊今在亞洲職棒交流賽最終戰對上台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，雖然只有3天2戰，KT巫師隊相當用心，特別準備來台陣容的選手名鑑，上面有每位教練和選手的名字、身高、體重、生日、投打習性和本季成績，甚至註明誰是明年的菜鳥，而球團人員更花費不少功夫逐一將選手名翻為漢字，方便台灣球迷和媒體閱讀。自由時報 ・ 3 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 2 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 22 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前