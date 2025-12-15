寒冬送暖 救國團工服二隊捐贈物資予台中啟明學校

救國團工服二隊會長邱祝菁（右四）偕同熱心公益的會員捐贈物資給台中啟明學校，由校長王敬儒（左四）代表接受。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

14日甫接任救國團工服二隊會長的邱祝菁，15日立刻帶著同樣積極投入公益的會員，將募集到的社福金及牛奶、餅乾等21項物資，親自捐贈給台中啟明學校，由校長王敬儒代表接受，王校長除感謝這批來得及時的實用物資，並表示將於聖誕節及過年前送給有需要的多重障礙孩子及家長，讓他們過個好年。

多年來持續投入社會公益的邱祝菁出生於澎湖、她說，小時侯爸爸在過年前總會帶著家裡的六個孩子，將存錢筒中的錢捐給澎湖的家扶中心，因此她開始工作有收入後，都會和小時候一樣遵循父親的教育行善。邱祝菁會長表示，此次捐贈對象是給啟明學校的天使們，所以相對的在添購物資方面也要更加用心、仔細。此次捐贈的物資包括安全、營養且可食用的如餅乾牛奶以及家家都需要的米、醬油、麥片等超過二十項家庭必備的食品，邱祝菁說，大環境不好，學校的資源也受到影響，救國團工服二隊希望藉由物資捐贈活動拋磚引玉，讓愛的力量越來越大。

台中市啟明學校王敬儒校長表示，非常感謝邱祝菁會長及救國團工服二隊的善心物資捐贈，造福校內身心障礙的學生，尤其現在正值冬季，在校學生們很需要營養補給品，感謝邱會長號召的善心義舉及大愛精神，讓孩子們和家長過個好年，捐贈的社福金和物資會依每個家庭的需求，於聖誕節及過年前提供給他們。