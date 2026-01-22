寒冬送暖 新北市記協、瑞芳半嶺慈聖宮至三校發送愛心物資

（記者林富貴／新北報導）農曆春節前寒冬送暖！新北市記者友好交流協會、瑞芳半嶺慈聖宮、大中華記者友好交流協會於22日，先後前往瑞芳國小、金山高中、淡水鄧公國小發送愛心物資。

圖／新北市記者友好交流協會提供。

瑞芳區長楊勝閔表示，誠摯感謝新北市記者友好交流協會林富貴理事長及各位同仁，蒞臨瑞芳國小辦理歲末年終送暖活動，親自發送愛心物資，將社會各界的關懷與溫情傳遞至校園與學童手中。謹代表瑞芳區公所致上最誠摯的感謝與敬意，並祝福協會會務順利、善念綿延，持續照亮更多需要幫助的角落。

新北市教育局督學黎美岑代表教育局表達誠摯謝忱，感謝媒體朋友在奔波採訪之餘，更以實際行動化為學子最強大的後盾，於歲末年終之際由協會代表走訪金山高中、瑞芳國小及鄧公國小，提供米、麵、餅干等民生必需物資，讓偏鄉弱勢家庭的孩子在寒冬中感受社會的溫暖。黎美岑督學表示此次「新北市記者友好交流協會」的善心義舉，不僅緩解了約百名弱勢家庭學子的生活需求，更讓他們在逐夢的路上能更加安心地專注於學業。媒體朋友平時是傳遞訊息的尖兵，此刻轉化為播撒愛心的天使，這份跨界的關懷格外珍貴。期盼此次活動能帶動社會更多正向循環，讓受助的孩子們在溫暖中成長，學會感恩，讓這份愛的力量在新北市各個角落持續擴散。

圖／新北市記者友好交流協會提供。

瑞芳國小鄭益堯校長感性地表示：「這疊得像小山一樣的米油與餅乾，是孩子們度過寒冬最溫暖的陽光。」。冬日的瑞芳細雨綿綿，但校園裡卻充滿熱氣。這份溫暖源自多方單位的接力—從半嶺慈聖宮、新北市記者友好交流協會、一炁金丹大道研究協會、中華道教瑤池金母弘道協會到丞萬企業社。眾人齊心將沉甸甸的物資運進校園，只為了看見孩子們的笑容。當孩子接到這份暖心的物資時，那份如獲至寶的純真笑容，勝過萬語千言。一位孩子抱著物資，害羞而懂事地說：「今天有新物資可以加菜了，我要趕快帶回家跟阿嬤分享。」這場由宮廟與協會共同織就的愛網，不僅填飽了孩子的胃，更溫暖了孩子的心田，讓瑞芳的冬天不再寒冷。

鄧公國小顏顯權校長說，寒假馬上就要開始了，在這冷冽的歲末時節，這裝滿整車的愛心物資對孩子而言，是生活上的實質幫助，不僅溫暖孩子的胃，更是一份被社會守護的安心感，如冬陽般溫暖了孩子們的心房。這最柔軟的心與行動，為孩子們上了一堂最珍貴的「感恩課」，也讓受助的家庭在寒冬裡感受到社會共好的芬芳。

圖／新北市記者友好交流協會提供。

協會理事長林富貴感謝新北市教育局長張明文、瑞芳區長楊勝閔、金山區公所主任秘書李周衡，以及三校督學及校長協助，讓協會有機會到這三校發送愛心物資。未來也會持續至各校發送愛心物資及助學金。農曆春節即將到來，祝福大家馬年吉祥如意。

