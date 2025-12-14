寒冬送暖 新北職總與板橋捐血站號召熱心捐血





為發揮社會互助精神，協助穩定醫療用血需求，新北市職業總工會與新北市勞資關係關懷協會今（14 )日於板橋捐血站舉行「寒冬送暖熱心捐熱血活動」，號召社會大眾一同挽袖捐血，以實際行動傳遞溫暖與關懷，共有146人捐出232袋熱血。

每逢冬季天氣轉冷，民眾外出意願降低，捐血量往往隨之下滑，對醫療體系造成不小壓力。新北市職業總工會理事長，並身兼新北市勞資關係關懷協會理事長的吳添淵表示，血液是無可取代的重要醫療資源，一袋熱血，可能就是他人延續生命的關鍵，並指未來將持續推動各項社會公益行動，凝聚更多正向力量，讓公益精神向下扎根。

該活動已是新北市職業總工會與板橋捐血站合作舉辦的第4 年，多年來持續攜手推動捐血公益行動，每年預計可募集約 1,000 袋熱血，有效挹注醫療用血需求，成為穩定血源的重要支柱。雖然天氣寒冷現場氣氛卻是溫馨感人，民眾張先生夫婦攜帶一對兒女到場共襄盛舉，雖然孩子尚未達捐血年齡，仍透過親身參與捐血行動，向子女傳遞助人為樂與回饋社會的重要價值，成為現場溫暖人心的一幕。

另為感謝民眾熱心捐血，主辦單位特別準備土雞蛋及金農米致贈捐血者，在寒冬中以實用又溫暖的心意回饋參與者，讓公益行動更添溫馨。值得一提的是，新北市勞資關係關懷協會秘書莊方岷參與捐血初體驗，以實際行動支持公益，展現對社會關懷的投入。

