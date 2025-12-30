寒冬送暖！東肯企業捐千雙機能襪關懷彰化榮家長輩

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歲末年終之際，冷氣團一波接著一波來襲，低溫讓長者保暖需求更加迫切。東肯企業有限公司秉持關懷長者、回饋社會的初衷，今（30）日由洪月鳳督導代表公司前往彰化榮家，捐贈1000雙高機能長襪，為住民長輩送上冬日裡最貼近生活的溫暖關懷，也為第一線照護工作增添實質助力。

歲末寒流來襲，東肯企業捐贈1000雙機能長襪，為彰化榮家長輩送上溫暖關懷。（記者陳雅芳攝）

捐贈現場氣氛溫馨，洪月鳳督導逐一關心住民使用需求，並與榮家同仁交流長輩日常生活情形。她表示，襪品雖是生活中看似不起眼的小物，卻與長者行動安全、保暖舒適息息相關，希望透過具備包覆性、透氣性與保暖效果的機能長襪，讓長輩在日常行走、活動時更加安心，也能感受到來自社會的溫柔陪伴。

東肯企業有限公司成立於1985年，是台灣深耕多年的專業襪品製造業者，長期致力於織造技術研發與產品升級。近年因應高齡化社會與健康照護需求，積極投入高機能襪品研發，同時也將企業經營與環境永續相結合，朝低碳、友善環境的製程轉型。

公司透過導入回收原料、優化織法設計，有效降低原料消耗與廢紗產生，減輕環境負擔，並串聯在地供應鏈共同推動節能減碳，朝向淨零排放目標邁進。

洪月鳳指出，企業在追求成長與創新的同時，更應肩負社會責任，尤其對高齡長者的關懷不容忽視。她強調，東肯企業期望藉由此次捐贈行動，將企業專業轉化為實際公益行動，讓產品不只是商品，更能成為傳遞關懷與溫度的媒介，並期盼能拋磚引玉，帶動更多企業投入公益與永續行動。

彰化榮家主任蘇再勝代表接受捐贈時表達誠摯感謝，指出這批機能長襪將妥善運用於住民日常生活中，特別是在寒冷季節，可有效提升長輩保暖度與穿著舒適性，對於預防受寒、協助日常活動具有實質助益。