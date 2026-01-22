寒冬送暖！桃園3宗教團體捐500箱物資 助弱勢安心過好年

農曆春節將至，為讓弱勢家戶在歲末年終也能感受社會溫暖，桃園市德律文化策進會昭明講堂、元亨寺台北講堂善悅關懷協會及福嚴精舍，特於今（22）日在桃園市政府共同捐贈500箱「福慧箱」予桃園市。社會局長陳寶民代表市長受贈，並回贈感謝狀，表彰民間團體的義行善舉。

「福慧箱」。圖：桃園市社會局提供

桃園市德律文化策進會昭明講堂長期秉持服務人群精神，繼2025年捐贈500份福慧箱後，今年延續愛心，再度聯合元亨寺台北講堂善悅關懷協會及福嚴精舍捐贈500箱物資。這批物資將在春節期間發送給有需要的家戶，確保社會邊緣及貧困民眾能獲得實質協助，在寒冬中度過溫馨年節。

​陳寶民表示，春節是象徵團圓的節日，不希望看到弱勢家戶因擔憂下一餐溫飽而無法安心過年。他特別感謝此次捐贈單位，將溫暖分送到桃園市各個角落，讓弱勢民眾減輕生活壓力，也讓桃園成為更具溫度的城市。

​針對春節期間的社福需求，桃園市社會局已建立完善機制。陳寶民指出，春節連假期間將有4組輪值督導及社工堅守崗位，並備有急難救助金，若發生緊急案件，民眾可隨時申請使用。透過民間物資挹注與政府輪值服務的雙重保障，確保弱勢家戶能平安、安心地度過農曆春節。

