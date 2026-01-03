寒冬送暖! 業者砸百萬"800條發熱被"免費送

中部中心/張家維 南投報導

寒流報到，氣溫驟降，不少縣市溫度跌破十度，在南投竹山有棉被業者，砸下近5百萬做公益，準備8百多條發熱被，送給當地需要的民眾，在寒冬中送暖，溫暖民眾的心。

寒冬送暖！ 棉被業者豪砸百萬 「800條發熱被」免費送

寒冬送暖！ 棉被業者豪砸百萬「800條發熱被」免費送(圖/民視新聞)





民眾排隊核對資料，從業者手中領過發熱棉被，天冷氣溫驟降，南投竹山有業者，提供了八百件，總價大約500萬元的棉被，免費發送給，有需要的民眾。

寒冬送暖！ 棉被業者豪砸百萬 「800條發熱被」免費送

南投竹山棉被業者回饋在地 將發熱被送到有需求的民眾手中(圖/民視新聞)

廣告 廣告





受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯驟降，不少縣市氣溫跌破十度，也是心血管疾病好發季節，南投竹山棉被業者，選在這時回饋在地，將發熱被，送到有需求的民眾手中。

寒冬送暖！ 棉被業者豪砸百萬 「800條發熱被」免費送

業者砸下近5百萬做公益 在寒冷冬天溫暖民眾身體也溫暖他們的心(圖/民視新聞)





業者砸下近5百萬做公益，在寒冷冬日裡，不僅溫暖民眾身體，也溫暖他們的心。





原文出處：寒冬送暖！ 棉被業者豪砸百萬 「800條發熱被」免費送

更多民視新聞報導

寒冬送暖、重機傳愛！ 上百台變裝耶誕騎士公益助弱勢

重機車隊耶誕送暖! 上百車友化身耶誕老公公 竹市警出動維安

南投改裝噪音車出沒擾清夢 警拂曉出擊掃蕩逮12人

