寒冬送暖 民間社團送物資助弱勢邊緣戶





農曆春節將近、冷氣團接連來襲，台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處等多個單位，於28日上午連續第14年舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，關懷未符合社會救助資格的弱勢邊緣戶，在歲末年節前送上物資與關懷，陪伴鄉親安心過好年。

台中市水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞指出，「寒冬送暖」14年來從未間斷，累計投入已超過500萬元，今年除發放每戶1000元慰問金外，還準備白米、麵線、拉麵、泡麵、罐頭等民生物資，並特別加入燕麥奶，補充長輩體力，希望在寒冬中減輕生活壓力，也為年關將近的家庭帶來一份小確幸。本次活動共關懷400戶弱勢家庭，涵蓋東區17里、南區22里，共39里，由里辦公處第一線提報名單，讓物資與慰問金精準送到真正需要的家庭手中。

廣告 廣告

民進黨台中市長參選人、立委何欣純也到場關心民眾，與長輩親切寒暄。她表示，「寒冬送暖」能連續14年不間斷，靠的不是口號，而是一群人長期累積的信任與實際行動。許多弱勢家庭並非不努力，而是卡在制度邊緣，更需要社會多一點理解與支持。她也肯定台中豐厚的志工能量與公益力量，讓城市在寒冬中依然充滿溫度，未來也將持續努力，讓這份溫暖不斷延續，讓台中越來越貼心、越來越有人情味。

市議員陳雅惠說，活動不只是物資發放，更希望讓民眾感受到陪伴與尊重，現場特別安排義剪服務、台灣小吃分享與春聯贈送，讓鄉親「暖心也暖胃」。她感謝企業、公益團體與志工長年投入，讓社會善意持續累積，也強調透過社區網絡合作，才能把有限資源用在最需要的地方。



更多新聞推薦

● 日本重機神社首度落腳台南 開啟台日重機觀光新篇章