寒冬送暖 烏日警攜手里長及在地企業發放澎湃物資傳溫情

警和里長濟貧。林重鎣





農曆春節將至，為讓弱勢族群也能溫馨過好年，台中市烏日區溪埧里日前於里活動中心舉辦「寒冬送暖」關懷活動。溪埧里里長陳登正號召轄區在地企業慷慨解囊，為約40戶中低收入家庭及獨居長者提供民生物資與慰問紅包；臺中市政府警察局烏日分局溪南派出所亦派員維持現場秩序與護鈔安全，所長陳佑而更化身宣導大使，將識詐觀念送入鄉親心坎裡，場面溫馨。

溪埧里里長陳登正表示，本次活動特別感謝在地企業長期以來的無私奉獻，此次準備了米糧、食品罐頭、香腸禮盒等豐富物資，並發放每戶新臺幣5,000元的慰問金。透過里辦公室、義警及民防人員的通力合作，親手將這份關懷送到弱勢族群手中，希望藉由公私協力，讓生活艱辛的邊緣戶也能感受到社會的關懷。

溪南派出所所長陳佑而對此善舉高度重視，特別提供「護鈔」的安全維護，確保發放過程順遂。在活動現場，所長也趁機向長者宣導最新的反詐騙與春節交安知識，受惠民眾頻頻致謝，直呼：「真的足感心！」

臺中市政府警察局烏日分局表示，115年加強重要節日安全維護工作期間，警方的服務能量「治安不打烊、關懷不間斷」。分局除了確保年節期間的治安與交通，更持續結合社區力量關懷角落家戶。期盼藉由此次活動拋磚引玉，喚起大眾對獨居長輩與弱勢家庭的重視，將愛心散播到每個需要的角落，攜手共創一個關懷、溫馨且和諧的台中。





