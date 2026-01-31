寒冬送暖 獨居長者及弱勢民眾開心過年圍爐

▲宜蘭地方各界聯合舉辦獨居長者及弱勢寒冬送暖活動。

【記者 林明益／宜蘭 報導】為使獨居長者及弱勢民眾開心過年，由宜蘭東嶽廟主辦，國際獅子會300A5區第二專區及所屬8個獅子會等多單位聯合協辦的「過年圍爐」愛心慈善餐會，1月31日上午登場，席開多桌，場面相當溫馨。

▲出席來賓與後面參加圍爐弱勢合影場面。

這項在宜蘭市民活動中心及後面市民之聲廣場舉行的寒冬慈善餐會，由宜蘭東嶽廟結合獅子會第二專區第四分區頭城、復興、慈暉、企業家及第五分區中央、琦華、成功、九芎等8家獅子會及救國團真善美聯誼會、蘇澳慈母宮、花蓮石壁部堂、宜蘭慈惠堂、桃園柏昇開發公司、台南亞星健康科技公司、手信霧隱城等多單位舉辦，除安排獨居老人及弱勢家庭用餐及贈送物資慰問，並安排歌手及舞團表演助興。現場也來了不少來賓包括宜蘭東嶽廟主委林添福、副主委林慶仁、周維林、宜蘭市長陳美玲、立法委員吳宗憲、縣議會議長張勝德特助、縣議員黃定和、林麗、黃琤婷、市民代表林雨蒼、神農里長郭寶簧、救國團宜蘭縣團委會總幹事林耀埜、真善美聯誼會前會長陳擻珠、宜蘭市老人會前理事長林永森等，以及獅子會第二專區主席謝善有、第五分區主席郭麗真及復興獅子會長陳正輝、慈暉獅子會長吳文文、企業家獅子會長李榮貴、琦華獅子會前會長陳彥廷、中央獅子會長鄭國財、成功獅子會長張承達、九芎獅子會長曹琦等獅友多人親臨會場，並參加慈善餐會共同圍爐，表示關懷。

▲獅子會各團體聯合送慰問物資給參加的弱勢單位。

主辦單位宜蘭東嶽廟主委林添福表示，寒冬送暖活動因賓客眾多特別在中心後面再加排餐桌，感謝這麼多團體單位的贊助，讓活動能順利圓滿，有大家的愛心奉獻及與弱勢家庭共餐圍爐，相信必能讓受惠前來的獨居長者及低收入戶，感受到社會的溫暖，有個難忘的春節。(照片記者林明益翻攝)

▲宜蘭市長陳美玲與市民代表林雨蒼(後二人)與表演來賓留影。