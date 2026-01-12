寒冬送暖！神祕人捐百份五星年菜 雲林家扶社工伴長輩圍爐

雲林家扶獲劉女士連續二年送百份年菜贈受服務家庭賀年，家扶志工化身創意私廚協助料理。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林家扶獲不願具名劉女士送來百份北農嚴選，鲍魚鹿野雞湯、吉祥如意櫻花蝦、經典筍香富貴蹄、私房秘製白菜獅子頭等年菜組合佳餚贈服務家庭；十二日家扶社工們化身創意廚師到阿公阿嬤家幫備整桌美味料理，讓服務家庭提前歡欣圍爐。

雲林家扶王耀慶督導說，家扶私廚料理到宅服務來到吳姓阿公阿嬤家。阿公因罹患中風致左眼視力模糊，需定期回診追蹤眼疾還有心血管疾病，阿嬤要照顧二名孫子，在附近包裝工廠從事以件計酬臨時工，收入微薄辛苦撐起家，同時還邀請獨自照顧二名子女越南籍陳翠姮媽媽，特地帶來越南年菜分享吳家。

王耀慶說，翠姮媽媽曾參加雲林家扶家長方案，學習傳統小吃課程，一○四年先生剛過世那幾年，幸好有家扶幫助孩子讀大學跟高中，歡喜家扶老師邀請來幫阿公、阿嬤煮年菜，也帶來越南新年必吃的越南粽跟越南春捲、越南米粉與阿公阿嬤家人分享，希望大家吃得開心、平安順遂。

吳阿嬤有感而發說，家裡迎新年都只買炸丸子、三絲捲或雞等炸物來祭拜祖先，也當家人的年菜，今日看到這麼豐富佳餚真的感動的熱淚盈眶。

雲林家扶感謝不願具名劉女士連續二年準備北農嚴選年菜組合，贈送受服務的家扶家庭。家扶社工們也幫忙備了長年菜與水果，讓受服務家庭們能闔家歡樂享用幸福好滋味佳餚。