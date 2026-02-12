寒冬送暖！立委游顥攜企業捐贈1120件羽絨背心 南投山區童受惠

農曆新年將至，南投山區寒意更深，清晨的山風帶著刺骨低溫，為孩子們的上學路添上一層艱辛。在這樣的時節，一股溫暖悄悄流入部落，立委游顥發起「募集千件羽絨衣」行動，希望在過年前，為偏鄉學子添上一件抵禦寒冬的守護。

這份心意匯聚了社會各界的愛心力量。在游顥立委的牽線下，社團法人台灣地方創生協進會與多家愛心企業共同響應，成功募集1,120件全新高品質羽絨背心。於農曆年前夕舉行捐贈儀式，信義鄉與仁愛鄉共22所國小校長代表親自出席受贈，將這份溫暖帶回校園，轉交到每一位孩子手中，讓他們穿上新衣，安心迎接新年的到來。

↑圖說：學童們穿上嶄新的羽絨衣都很開心，現場暖意洋洋。（圖片來源：游顥辦公室提供）

此次送暖行動涵蓋信義鄉14所國小與仁愛鄉8所國小。從學生人數最多的同富國小、羅娜國小、潭南國小，到仁愛鄉的清境國小、都達國小、盧山國小、德鹿谷國小、親愛國小、發祥國小、力行國小與紅葉國小等校，每一所學校都在年前收到了這份沉甸甸的祝福。即便在海拔更高、氣候更為嚴峻的部落，孩子們也能在羽絨衣的包覆下，感受到來自社會的溫柔守護。

游顥立委表示，偏鄉教育與孩童福祉始終是他最深的牽掛。山區孩子求學不易，低溫更是健康的一大挑戰。這1,120件羽絨背心，不僅僅是一件禦寒衣物，更是一份來自社會的集體關懷與陪伴。當他看到孩子們穿上新衣、臉上綻放純真的笑容，那一刻，所有努力都化為最真切的感動。

↑圖說：立委游顥（左四）發起募集千件羽絨衣行動，成功募集1120件全新高品質羽絨背心，送暖南投山區22所國小，農曆年前夕舉行捐贈儀式。（圖片來源：游顥辦公室提供）

他也強調，未來將持續媒合更多民間資源，不只在物資上給予支援，更希望從教育環境、學習資源到生活條件全面優化，讓山區的每一位孩子，都能在安全、溫暖與被愛的環境中成長。

南投縣政府教育處長王淑玲也代表縣長許淑華表達誠摯感謝，並致贈感謝狀，感謝游顥立委與愛心企業的用心。這份在歲末寒冬中送達的年禮，不只溫暖了孩子們的身體，更溫暖了整個部落的心。當孩子們穿上嶄新的羽絨衣，彼此相視而笑，校園裡洋溢著久違的暖意與希望。

寒冬或許依舊凜冽，但在這片山林之中，愛，已悄悄發光。

