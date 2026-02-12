寒冬送暖！立委游顥攜企業捐贈1120件羽絨背心 南投山區童受惠
農曆新年將至，南投山區寒意更深，清晨的山風帶著刺骨低溫，為孩子們的上學路添上一層艱辛。在這樣的時節，一股溫暖悄悄流入部落，立委游顥發起「募集千件羽絨衣」行動，希望在過年前，為偏鄉學子添上一件抵禦寒冬的守護。
這份心意匯聚了社會各界的愛心力量。在游顥立委的牽線下，社團法人台灣地方創生協進會與多家愛心企業共同響應，成功募集1,120件全新高品質羽絨背心。於農曆年前夕舉行捐贈儀式，信義鄉與仁愛鄉共22所國小校長代表親自出席受贈，將這份溫暖帶回校園，轉交到每一位孩子手中，讓他們穿上新衣，安心迎接新年的到來。
↑圖說：學童們穿上嶄新的羽絨衣都很開心，現場暖意洋洋。（圖片來源：游顥辦公室提供）
此次送暖行動涵蓋信義鄉14所國小與仁愛鄉8所國小。從學生人數最多的同富國小、羅娜國小、潭南國小，到仁愛鄉的清境國小、都達國小、盧山國小、德鹿谷國小、親愛國小、發祥國小、力行國小與紅葉國小等校，每一所學校都在年前收到了這份沉甸甸的祝福。即便在海拔更高、氣候更為嚴峻的部落，孩子們也能在羽絨衣的包覆下，感受到來自社會的溫柔守護。
游顥立委表示，偏鄉教育與孩童福祉始終是他最深的牽掛。山區孩子求學不易，低溫更是健康的一大挑戰。這1,120件羽絨背心，不僅僅是一件禦寒衣物，更是一份來自社會的集體關懷與陪伴。當他看到孩子們穿上新衣、臉上綻放純真的笑容，那一刻，所有努力都化為最真切的感動。
↑圖說：立委游顥（左四）發起募集千件羽絨衣行動，成功募集1120件全新高品質羽絨背心，送暖南投山區22所國小，農曆年前夕舉行捐贈儀式。（圖片來源：游顥辦公室提供）
他也強調，未來將持續媒合更多民間資源，不只在物資上給予支援，更希望從教育環境、學習資源到生活條件全面優化，讓山區的每一位孩子，都能在安全、溫暖與被愛的環境中成長。
南投縣政府教育處長王淑玲也代表縣長許淑華表達誠摯感謝，並致贈感謝狀，感謝游顥立委與愛心企業的用心。這份在歲末寒冬中送達的年禮，不只溫暖了孩子們的身體，更溫暖了整個部落的心。當孩子們穿上嶄新的羽絨衣，彼此相視而笑，校園裡洋溢著久違的暖意與希望。
寒冬或許依舊凜冽，但在這片山林之中，愛，已悄悄發光。
其他人也在看
台文館推廣台語繪本 穿越時空遇見文學少女
（中央社記者邱祖胤台北12日電）國立台灣文學館推廣台語繪本，將前輩作家黃鳳姿作品改編為「風華艋舺ê文學少女」、「華麗島的文學少女」等書，帶領讀者穿越時空遇見文學少女，昨天舉行新書發表會。
桃機行李疑塞車 機場公司：連假旅客增未影響行程 (圖)
有民眾在網路發文表示機場的行李塞車引發議論，桃園國際機場公司說，相關設備正常，但因假期旅客人數增加，12日旅運量預估超過16萬人次，已是疫後新高，但未影響後續作業及班機起降。
佛心價！台南市場驚見2元玉米筍 過年加菜添甜味
農曆春節將至，家家戶戶忙著備年菜，傳統市場也跟著熱鬧起來。台南有處市場攤位，玉米筍（帶殼）竟然每支只賣2元，讓不少婆婆媽媽直呼「現在這種行情真的佛心價！」以目前傳統市場行情來看，新鮮玉米筍多半按台斤計價，約落在40至50元左右，換算下來每支大約4至8元不等，視大小而定。如今出現每支2元的價格，幾乎是
台南玉井林班地發現多種保育類 林保署生態友善機制展成果
林業及自然保育署嘉義分署執行「國有林治理工程生態友善機制」，減低工程對環境的衝擊及保護生物多樣性，經委託專業研究團隊超過6個月的紅外線自動相機監測，初步分析在台南玉井林班地拍攝到穿山甲、麝香貓及食蟹獴等保育類哺乳動物，更記錄到第一級瀕臨絕種保育類食蛇龜使用集水井逃生通道的珍貴畫面。
《國際產業》首款2奈米製程手機 將亮相
【時報-台北電】手機大廠三星電子11日宣布，年度旗艦發表會Galaxy Unpacked將於25日在舊金山舉行，會中也將正式推出全新Galaxy S26系列智慧型手機，為全球首款搭載2奈米製程晶片的手機。 該系列共有3款新機，分別為Galaxy S26、Galaxy S26+以及旗艦款的Galaxy S26 Ultra。最大亮點的核心科技，則是搭載的三星自研的Exynos 2600行動處理器，該處理器採用2奈米製程技術，為全球首款實現量產的2奈米手機晶片，在效能與能耗表現上預期將帶來顯著提升。 Exynos 2600採用Arm最新CPU核心，並支援新指令集，以提升處理速度及裝置端AI能力。三星表示，CPU效能較前代提升高達39％，NPU效能則提升113％，可支援更大型、效率更高的AI工作負載。其GPU基於最新的Xclipse設計，三星宣稱圖形效能倍增，光線追蹤能力提升最高50％。 不過，並非全球的S26系列手機都會搭載這款新處理器。韓國媒體指出，歐洲、韓國及部分亞洲市場會採用三星Exynos 2600的標準版S26、S26+，其餘地區仍會使用高通為其打造的Snapdragon 8 El
軍旅13年轉身創業 南分署職訓點亮人生新航道
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為兼顧家庭與人生規劃，曾服役13年的職業軍人蔡長庭報名勞動部勞動力發展署雲嘉南
台鐵台中-潮州2列次EMU3000自強號 3/23起每天行駛
為提供台中到高雄、屏東等都會區旅客的便捷運輸服務，台鐵公司今天宣布，3月23日起增加班次並調整營運模式，台中至潮州間191次、196次EMU3000型自強號調整為每日行駛，並調整191次停靠站。台鐵公司表示，3月23日起，台中至潮州間191次、196次EMU3000型自強號調整為每日行駛，並調整19
超人力霸王降臨美濃、杉林 55公頃花海綻放「光之能量」
高雄市政府農業局配合「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主題，於美濃區及杉林區花海設置Q版「超人力霸王」 FRP 藝術裝置，全國民眾來到高雄，都能參與這場熱血與療癒的光之盛宴。
64歲迎第一次！杜德偉《風林火山》角逐香港金像獎男配 導演曝東京密會金城武幕後
由麥浚龍執導、影迷苦等多年的犯罪史詩港片《風林火山》橫掃本屆香港金像獎，入圍最佳電影、最佳導演等12項獎項；而舒淇首度執導的長片作品《女孩》也表現亮眼，入圍最佳導演、最佳編劇與新晉導演3項大獎，初試啼聲便備受肯定。
打瘦瘦針後月經變少正常嗎？中醫師提醒：出現「3種情況」要警覺
近來俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減重藥物引發熱議。從名人分享、社群討論，到部分醫
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
她揭高金素梅去中國收人民幣1億元捐款 還認賊作父公然說：我們習近平
台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發關注，民進黨台北市議員林亮君說，有沒有違法，交給司法調查。但她指出，高金素梅認賊作父，2024年在立院質詢，公然脫口「我們習近平」，敵我不分。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金素梅案涉貪「17人名單」處分結果出爐 Matzka岳父聲押
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領助理補助款、違法輸入快篩劑及利用協會活動名義詐領補助，分別涉犯貪污、醫療器材管理法及詐欺等罪被搜索。最後送抵北檢複訊的助理張俊傑經檢察官偵訊後，認定張涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。涉案17人處分如下：編號涉案人處分結果涉案內容涉犯法條 1 立委高金素梅 限制出境、出海
高金素梅下一個抓誰？他接到警告嘆已有準備 轟快篩案「只准綠友友發國難財」
農曆春節前，除2026年九合一大選選情外，無黨籍立委高金素梅被控涉及人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款案，更成為政壇關注焦點；台北地檢署10日大動作搜索，並約談高金素梅到案說明，最終因其身體不適請回，諭知限制出境出海。對此，最初率先揭露高金素梅住處被搜索的國民黨立委羅智強，今（12）日再於臉書發文聲援，感嘆民主寒冬，早就來了；他也提......
林國成飆罵賴清德「我咧！XXX！」 北檢起訴求從重量刑
民眾黨前立委林國成去年在民進黨中央黨部外的反罷免活動中，公開對總統賴清德飆罵『我咧！X你娘啦！』等語，賴清德依法提出告訴。台北地檢署今偵結，依公然侮辱起訴，認為林國成犯後飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。