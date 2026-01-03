寒冬送暖！ 竹山業者送800條發熱棉被 關懷弱勢

寒流來襲，氣溫驟降，南投縣竹山鎮卻湧現一股暖流。（圖／東森新聞）





寒流來襲，氣溫驟降，南投縣竹山鎮卻湧現一股暖流。在地經營三十多年的寢具工廠為關懷弱勢，今年特別準備了八百件發熱棉被免費發送。工廠內，嶄新的棉被堆疊如山，卻不是為了販售，而是業者回饋鄉里的愛心，總市值高達五百萬元，希望讓弱勢家庭能溫暖度過寒冬。



一大清早，工廠外便出現排隊人潮，民眾頂著寒風持單據登記，領取這份暖心的禮物。許多領到棉被的民眾難掩感激之情，頻頻向工作人員道謝。有前來領取的長輩表示，獨居老人最怕冷，剛好最近幾波寒流特別強，這件厚實的棉被來得正是時候，讓人感到相當溫暖；也有民眾直呼這款棉被品質很好，非常適合冬天使用。

這家位於竹山鎮的寢具工廠近年轉型為觀光工廠，業者張瑩瑩表示，自己雖是外地人，但當年到竹山打拼時深受在地鄉親照顧，因此希望能回饋社會。她指出，每年工廠都會舉辦寒冬送暖活動，透過立法委員或在地里長協助，將物資送到鎮內的中低收入戶與邊緣戶手中。相較於去年準備的三百多件，今年更霸氣加碼至八百件，期盼能及時將溫暖送到有需求的人手上。



竹山鎮延平里里長林鴻義也提到，每年此時氣溫特別低，日前里內才發生一起腦中風的案例，因此特別感謝業者的善舉，希望能讓民眾有保暖的棉被可以使用，降低心血管疾病發生的風險。在冷氣團接連報到的寒冬中，業者以實際行動回饋鄉里，不僅暖了弱勢族群的身，也溫暖了大家的心。

