寒冬送暖 義煮列車開進草屯療養院

熱騰騰的南投意麵香氣，飄散在衛生福利部草屯療養院院區，南投縣議員宋懷琳為關懷長期住院病友身心狀況與住院生活品質，特別邀請在地知名的「南投橋頭邊肉圓」許福能老板團隊，二日上午十時親臨草屯療養院，現場烹煮三百碗道地的南投意麵，將一份份溫熱餐食與真摯關懷送到慢性住院病友身邊，為寒冬時節注入滿滿暖意。

宋懷琳議員表示，歲末年終之際，希望透過這份在地美食與義煮列車志工親手烹調並陪伴互動，將熱騰騰的餐食送到慢性住院病友面前，讓關懷在院內流動。這次的義煮活動也得到許多好朋友的支持，像是南投市「橋頭邊」肉圓業者許福能及許福文兄弟及南投縣少年觀護協會，組成的「愛心美食義煮團」將意麵餐車開進草屯療養院，提供意麵給草屯療養院醫護及病人共三百碗。

草屯療養院護理科黃耀輝主任表示，長期住院病友在日常照護中，除了專業醫療與護理外，更需要來自社會的溫暖互動，這對病友的情緒支持與復原動力相當重要。透過義煮活動，病友不僅享用到美味餐食，也在志工的陪伴與問候中感受到被關心與重視，對於提升病友情緒穩定與住院生活品質具有正向助益。義煮活動不僅是送餐，更是一場人與人之間的交流，現場志工與病友進行簡單互動與聊天，了解病友近況並給予鼓勵，讓病友感受到「有人在乎我、我並不孤單」，讓病友在住院期間也能感受到陪伴與關心，不再孤單，。

草屯療養院長丁碩彥表示，感謝南投縣議員宋懷琳、南投縣安心文教慈善會、南投縣少年觀護協會以及「橋頭邊」肉圓業者長期以來對醫院與病友的支持，讓全人照護理念得以具體落實。未來也將持續結合社會資源，推動更多溫馨關懷活動，營造友善且支持的醫療環境，讓醫療不只是治療疾病，更能溫暖人心。