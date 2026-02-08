財經中心／陳孟暄 胡崇恩 新北報導



臺北關帝廟駱恩堂自成立以來，以「忠義、導正、關懷」為成立宗旨，特別在過年前發起「相信希望，因為有我」計畫，週日在新店區大豐社福館，為弱勢兒童家庭舉辦冬令送暖活動，現場發送每家戶新年希望紅包以及白米，預計發出超過萬斤的米，以及有近千戶家庭受惠。

工作人員：「阿公這邊領取喔」。



一大早，民眾帶著印章、身分證件，要來領取新年紅包，還有白米。



民眾v.s工作人員：「新年快樂哦，新年快樂，謝謝」。



紅包和米拿到手，民眾臉上露出笑容，這是臺北關帝廟駱恩堂，為弱勢家庭舉辦的冬令送暖活動。

寒冬送暖! 臺北關帝廟駱恩堂發紅包.送萬斤白米

寒冬送暖! 臺北關帝廟駱恩堂發紅包.送萬斤白米。(圖／民視財經網)

臺北關帝廟駱恩堂管委會主委 李偉耕：「預計整體的冬令送暖的活動，大概有上千戶的家庭受惠，那我們捐出的米，已經到萬斤了」。





工作人員白米一袋一袋搬，就知道這次受惠的人數相當可觀，其中，這位有領到物資的高小姐，更特別到場擔任志工。





受贈者 高小姐：「有個紅包，然後還有一袋米，那其實我很感謝駱恩堂，就是還有這個社會的補助，讓我們的有些弱勢兒童的小朋友，他們有更多的資源」。





不只要把溫暖延續下去，現場還特別設置「愛心聆聽櫃檯」，了解弱勢家庭真正的生活需求。

新店區長 黃秀川：「花了很長一段時間來籌備這項愛心的活動，我相信我們新店的居民，也同樣感受到這份的溫暖，就是問大家的需求，然後做出最適合的幫助」。





臺北關帝廟駱恩堂管委會主委 李偉耕：「我們在今年的五月份，我們也針對新店區的兒少，我們會有一個專門為兒少舉辦的一個夏令營活動，給予一個觀念導正，並且讓他了解我們的傳統民俗文化，做一個傳承」。





臺北關帝廟駱恩堂持續規劃多項公益行動，把資源用在真正需要的地方，讓更多弱勢家庭得到幫助，安心過好年。





