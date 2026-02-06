寒冬送暖 花蓮家扶與國際扶輪3490攜手

社工親送至案家手中

響應花蓮家扶中心公益專案，國際扶輪3490地區發起「關懷馬太鞍災民安居捐助專案」，扶輪社友們捐贈大批家電，提供花蓮光復地區因災變受損的家庭，讓家庭能夠過個溫暖的好年。

繼響應「第九屆環島路跑勸募活動」，專款認購花蓮家扶中心「暖心套餐」專案，為弱勢家庭募集年節物資後，國際扶輪3490地區持續關注光復洪災陷入困境的民眾，發起「關懷馬太鞍災民安居捐助專案」，由社員捐款購置電暖爐、瓦斯爐、熱水器、除濕機，與吸塵器等居家必備電器，在農曆春節前夕，運抵花蓮家扶中心光復彩虹工作站，由社工轉送弱勢家庭。

國際扶輪3490地區總監張煥章說，扶輪與花蓮家扶長期保持聯繫，關注社會的需求與在地不足之處，攜手幫助弱勢家庭。這回遇到天然災變，他們發起募捐，很快就獲得社友們滿滿的回應。彼此將心比心，將溫暖送到最有需要的地方。



花蓮家扶中心主任黃梅蘭對於國際扶輪3490地區持續性地關注與支持，表達深切的謝意。她表示，這份支持不僅是物質上的補貼，更給予了基層社工極大的服務動力。這些家電設備與「暖心套餐」，目前正由花蓮家扶中心緊鑼密鼓地派送，針對行動不便或居住偏遠的個案，社工也親自送到家中，確保所有來自社會的關懷，能真切地傳遞到每一雙需要溫暖的手中。