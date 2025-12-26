寒冬送暖 花蓮榮服處贈物資傳遞溫情

歲末冬寒，正是傳遞溫情的時刻，花蓮縣榮民服務處為落實對年長及弱勢榮民眷的關懷，特別啟動「寒冬送暖」系列活動。感謝在國軍退除役官兵輔導委員會預算支持下，精心採購多項實用的禦寒物資，讓年長、偏鄉與獨居的榮民眷前輩們，在氣溫驟降的季節裡，能感受到來自輔導會與榮服處如家人般的真誠守護與關懷。

每一份愛心物資都承載著深厚情誼，其中包含防寒外套、毛帽、圍巾、保暖襪、手套及保溫杯等貼心用品。由榮服處各級長官率責任區輔導員及社區組長，親手遞上厚實的外套（見圖），當榮民、眷屬們接手的那一刻，感動之情溢於言表；尤其看著百歲榮民米伯伯穿戴圍巾後滿足的笑容，這不僅是物質的援助，更是對他們昔日奉獻國家的最高敬意，讓這份溫暖穿透冬日的嚴寒，直達每一位袍澤的心坎。

花蓮縣榮服處長蕭振嘉表示，服務照顧一直是持續推動的核心任務之一，並強調未來將繼續結合在地資源、突破地理的限制，落實全方位的「有感」傳遞。不僅日常生活上的照顧，更要落實傾聽，讓榮民眷在心理上感受到被愛與尊重，從而給予實質的幫助。透過此次寒冬送暖，期望每位榮民眷都能度過一個平安、健康且充滿愛的暖冬。