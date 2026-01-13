寒冬送暖 藝人張睿家陪伴植物人家庭溫馨迎新年

大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】歲末年終之際，為關懷弱勢族群、傳遞年節溫暖，特別邀請帥氣男神張睿家擔任「第36屆寒士吃飽30」公益大使。今（13）日張睿家特地南下台中，與創世台中院到宅服務團隊一同走入案家，親手整理家務及送上滿滿的祝福，也呼籲社會大眾一同響應創世「寒士吃飽30－送禮到家」公益活動，讓弱勢家庭在年節前感受到社會的溫暖與關懷。

張睿家陪伴爺爺聊起以往跑船的樂趣。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今天關懷的對象是82歲的林奶奶。她在2018年因腦中風臥床至今，其80歲的丈夫為主要照顧者，過去曾任20年船員的他，退休後就長期陪伴照顧妻子，唯自身亦罹患腦瘤、攝護腺癌及下肢關節退化等多重疾病。夫妻倆老老陪伴、相互扶持，在有限資源下艱辛度日，創世台中院從去年開始提供到宅服務，由護理師到府指導照護技巧，並給予心理支持及資源連結，希望讓丈夫獲得喘息。

廣告 廣告

創世台中院長陳韋龍與張睿家將關懷物資送給林奶奶。（圖/記者廖妙茜翻攝）

藝人張睿家表示，這一次趁著拍戲空檔南下做這麼有意義又可以號召大家相互扶持的事，自己感到很開心。睿家也捲起衣袖整理了林奶奶的菜園細心灌溉，希望盡己之力影響更多人加入「寒士吃飽30-送禮到家」活動。更能夠參與此次公益活動感到非常榮幸，也深刻體會到到宅服務對弱勢家庭的重要性。

張睿家協助爺爺整理自給自足的菜園。（圖/記者廖妙茜翻攝）

創世台中院院長陳韋龍表示，台中院目前照顧30位植物人，到宅服務149個植物人家庭，家屬因長期照護面臨沉重的經濟壓力。年關將近，「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」活動，預計在2 月2日至2月13日全台同步展開，由工作人員及義工親送內含7 道年菜佳餚的祝福年禮與紅包到植物人家庭及弱勢族群手中，讓他們感受社會的溫暖與關懷。歡迎企業或民眾捐款支持祝福年禮800元及過年應急紅包600元，亦可報名參與送禮義工，一同將溫暖送進弱勢家庭，陪伴他們迎接安心、平安、無憂的新年。愛心專線：(04)2384-1126轉分機9 送禮小組。