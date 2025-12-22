寒冬送暖！虎尾若瑟醫院耶誕義賣開跑 40攤美食禮品湧愛心

〔記者李文德／雲林報導〕寒冬送暖，虎尾天主教若瑟醫院年度大事「盛大義賣」活動，在醫院舉辦，集結40多家當地民眾準備美食、禮品等，讓看診民眾也可以買東西助弱勢，院長卓瑩祥表示，希望帶來濃濃耶誕氣氛外，也讓更多弱勢群體在這個寒冬裡感受到關懷與溫暖。

活動由卓瑩祥敲響第一聲愛心鑼，雲林縣衛生局長曾春美、縣府社會處長林文志、虎尾鎮長林嘉弘等人出席響應。現場除了近40個精選美食與日常用品義賣攤位，有麻油雞、雪Q餅，更有民眾將玩偶提供出來，希望將玩具化為愛心力量，幫助若瑟早療慢飛天使以及虎尾弱勢家庭。

卓瑩祥指出，義賣活動中，還有醫院同仁自發性地投入籌辦義賣活動，不僅是他們傳遞愛與關懷的具體行動，也是讓醫院與社會大眾更緊密聯繫的機會。無論是捐贈物品、協助布置，還是負責攤位銷售，每一位同仁都在為活動貢獻自己的力量。讓大家可以在享受美食的同時，也能獲得一些實用物品。

曾春美表示，若瑟醫院在周邊醫學中心的競爭壓力下，依然堅守崗位，為虎尾地區民眾提供穩定的健康服務也致力照顧弱勢，明年3月將開工的長照大樓，可望進一步強化對社區長輩照護，感謝院方多年來對社區無私付出。

卓瑩祥表示，耶誕義賣已經成為醫院重要傳統，凝聚所有同仁愛心與力量。今年透過這項義賣，不僅希望拉近醫院與社區民眾的距離，更希望幫助若瑟早療慢飛天使以及虎尾弱勢家庭，讓他們寒冬中感受到更多溫暖與希望。

