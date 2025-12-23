寒冬送暖「蜜雪薇琪」蜜雪 擁抱助獨居長者「永飽安康」

蜜雪/ 記者倪有純攝

平安夜前夕，女子演唱組合「蜜雪薇琪」蜜雪，受邀擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，為獨居長者募集營養餐食及保暖物資。記者會上，蜜雪說:「平時都有薇琪的陪伴，今天有點小寂寞」。但也能感受薇琪現在就像她當年全心投入家庭的狀態，說「她永遠是我最重要的薇琪」。蜜雪也準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者；蜜雪說，「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」

紅心字會秘書長李顯文表示，面臨嚴峻的少子化、高齡化危機，紅心字會秉持愛與專業，長期投入照顧失能、失智、失依的長者，陪伴無數長者走過老後人生；除了建構完整的送餐服務系統，提升長輩餐食服務品質，在永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫的資助下，讓長輩能夠享有更營養美味的餐食。公益大使蜜雪也說，寒冷的冬天，營養的餐食，是長者維持健康的關鍵環節，有充足營養，才能讓弱勢長者擁有良好的抵抗力，避免疾病風險，讓長者永飽安康。

談起與長輩相處的難忘回憶時，蜜雪說，爸媽因為工作忙碌的緣故，從小我被外公、外婆照顧的時間很多，冬天的時候，外婆總是每晚睡前都會幫我準備一杯熱牛奶，還會透過擁抱來確認我穿的夠不夠暖，她也會親手織圍巾跟背心給我穿，所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖。

今年的聖誕節白天會在工作中渡過，晚上會和老公一起過。最常和老公一起遛狗，即使小孩大了每天還是會用親吻來表達愛。問起老公最貼心的事：工作結束後，很常來接我下班，也會順便載經紀人回去。

活動結束，貼心的蜜雪還不忘替平時負責照顧長者的社工人員及居家照顧服務員準備了暖暖袋及暖暖包之外，還一一獻上祝福擁抱，感謝大家的付出。

