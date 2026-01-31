寒冬送暖！行善麒士團助三民區弱勢 捐贈愛心合菜、物資與禦寒睡袋

▲主辦活動的吳昇哲主席，與所屬的皇冠獅子會會長何佩琳，以及獅友們。

【記者 王雯玲／高雄 報導】 農曆春節將至，為了讓社會角落的弱勢族群也能感受到節慶的溫暖，由民間企業「鉅麒室內裝修工程有限公司」和「好時國際事業有限公司」自發組成的「行善麒騎士團」秉持著「行善不分大小、善心無遠弗屆及取之於社會，用之於社會」的精神，昨（1/31） 日晚在高雄市三民區察哈爾一街 78 號前封街舉辦「三民區低收入戶、邊緣戶及街友扶弱濟困愛心餐會暨物資捐贈活動」，主辦人，國際獅子會300E5區第11分區主席吳昇哲感謝獅友、區長、里長的熱情的參與，此次的活動，讓我們這個寒冬送暖送愛的活動，可以充滿了整個三民區，讓三民區可以處處充滿溫暖，充滿愛。

▲國際獅子會300E5區總監李慶春(左) 主辦人 11分區主席吳昇哲(右)。

三民區區長陳昱如致詞表示，因為之前是在六龜服務，常常都可以看得到獅子會的愛心，從都會到偏鄉，去年12月18號我來三民區服務，仍然還是看到了獅子會，所以很感動的事，獅子會的所有的愛心，都沒有分偏鄉與市區，處處都有獅子會的影子。吳昇哲主席的愛心很令人感動，他年輕，又很積極、熱衷公益，非常令人欽佩。這個活動一年比一年大，今年共有六個里共同來參與，非常感動。政府的資源有限，社會資源無窮，所以一些愛心社團的出手協助，對我們來講，是一個非常大的幫忙。

▲獅子會幹部群力挺11分區主席吳昇哲主辦的公益活動。

國際獅子會300E5區總監李慶春說， 11分區主席吳昇哲舉辦寒冬送暖的活動，覺得很有意義的，今年結合12分區和11分區的3個分會，包括皇冠、復興、雁行聯盟獅子會，以及多個單位的主辦，快過年了，能幫助這麼多里民，捐贈物資與圍爐，相當有意義。獅子會是全世界最大的社團，我們國際總會有一句話，就是我們的精神，「有太陽的地方，就有我們獅子會的溫暖」，人家在說政府的資源是有限，但是我們民間的力量、民間的資源是無限的，今年吳昇哲主席舉辦這個活動，用善心來辦這個服務，這也是符合國際獅子會人道主義的精神。

這次的活動，除了由國際獅子會300E5區第十一分區主席吳昇哲攜手鉅麒室內裝修工程有限公司、好時國際事業有限公司發起組成的「行善麒士團」來主辦，也獲得第六專區主席余侹燁，第12分區主席黃宣華、復興獅子會會長蕭文常，高雄市雁行聯盟獅子會，以及全體獅友的協辦，共同捐助這次的公益活動，捐贈物資，也邀請弱勢民眾、街友來圍爐。

晚會活動，特別由三民區區長陳昱如代表，接受捐贈方所贈給弱勢民眾的300份日常必需用品，以及50 個禦寒睡袋，助他們在日夜溫差大的寒冬夜晚，守護街友的基本溫暖。（圖／記者王雯玲翻攝）