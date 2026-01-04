寒冬送暖 西拉雅同濟會結合台南市崑山科大校友會助95戶弱勢家庭度嚴冬





強烈大陸冷氣團來襲，氣溫急降，冷颼颼的天氣讓民眾感受到今年來前所未有的冷洌感。為助台南市七股區弱勢家庭過寒冬，西拉雅國際同濟會結合台南市崑山科大校友會致贈棉被給95戶弱勢家庭。市議員陳昆和表示，感謝2個單位長期深耕地方，以實際行動關懷弱勢家庭。七股區長李佳隆頒發感謝狀致謝，分別由紀培心會長、黃建欣理事長代表受贈。

西拉雅國際同濟會與崑山科大校友會共同主辦的寒冬送暖被關懷行動，於七股中寮活動中心舉行，受贈者為七股區16個里64戶低收入戶、31位獨居長者，分別致贈1床棉被。紀培心會長表示，在前會長洪金英的努力下，該會去年於南七股進行送暖計畫，送出112床棉被，獲得地方好評。當時承諾會持續送暖傳愛，今年再次送暖七股弱勢家庭，可說是兌現諾言。

廣告 廣告

送暖活動出席者除同濟會、校友會外，另有陳昆和市議員、七股區長李佳隆、昆和之友會理事長陳中正、三股里長黃仙立、溪南里長黃郁智、金唐殿上元燈慈善會榮譽會長吳學忠等多人。紀培心會長表示，感謝七股公所、各里里長及陳昆和議員服務處及正億棉廠的協助，讓送暖行動順利完成。

陳昆和議員表示，西拉雅同濟會與崑山科大校友會長期深耕地方，以實際行動關懷弱勢家庭。結合大眾愛心的公益力量，正是社會最需要的正能量，透過行動累積善的循環，也讓更多人願意加入，一起把溫暖傳遞出去。七股區長李佳隆表示，感謝西拉雅同濟會、崑山科大校友會及各界善心人士，將溫暖送到七股，關懷弱勢家庭與獨居長者，讓他們感受到社會的溫暖。

紀培心會長表示，公益是善的行為，也是結合眾人力量形成的社會資源，最重要的是把善的行為傳給真正需要的人，該會就是在做這種工作，歡迎有志者加入。黃建欣理事長表示，結合校友力量關注母校發展外，也把校友的凝聚力轉化為實際行動，走入社區、回饋社會，讓愛傳播更遠、更深入。

七股區公所提供實際有需求的住戶名單，並與在地里長共同確認，發放對象涵蓋大潭、西寮、後港、頂山、篤加、大埕、中寮、溪南、龍山、鹽埕、十份、三股、永吉、竹橋、義合、樹林等16個里，64戶低收入戶，31位獨居長者，每戶發放1床棉被，除可減輕弱勢家庭的經濟負擔外，面對寒冬氣候也帶來濃濃的人情味與溫暖。

更多新聞推薦

● 入冬首波寒流週二來襲 週三至週六低溫5度以下