「寒冬送暖」迎新春 三重警攜志工關懷弱勢家庭

三重警偕同志工於春節前關懷低收身障人士。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／新北報導】

新北市三重警分局副分局長施嘉文代表分局長黃國政攜手志工中隊中隊長李淑芬、副中隊長王祝、分隊長蔡美月、高秀琴及曾惠等人，在春節前夕自行購買白米及生活用品等物資，主動關懷慰問弱勢家庭及重度身障人員，除捐贈白米及生活用品外，志工中隊李中隊長淑芬、副中隊長王祝、吳志仁及執行長陳金華亦慷慨解囊，分別捐贈慰問金。

三重警分局指出，此次活動針對轄內弱勢家庭及身障人員贈予生活物資及慰問金，他們靠低收入補助或鄰居接濟度日，生活困苦，爰擇於115年2月11日上午10時親自到慰問對象家中表達關心及慰問，讓他們一同感受年節的氣氛。

三重警分局長黃國政表示，警察雖職司打擊犯罪，但對於服務轄內民眾則是懷著一顆慈悲心，是公務員中較能接觸深入社會弱勢角落的一群人，隨著年節的接近，越發容易讓弱勢家庭觸景傷情，此時特別需要社會各界多加關懷與協助，員警實踐社區警政工作，發掘民疫民瘼，主動積極、為民服務，同時結合民間資源豐沛力量，共同參與關懷弱勢服務，希冀達到更大效能，分局長黃國政也特別感謝警察志工中隊長李淑芬、副中隊長王祝、吳志仁及執行長陳金華等人的愛心善舉，也盼能拋磚引玉，引來更多社會慈善資源共同投入。

