寒冬送暖 鄉長游淑貞感謝企業陪伴弱勢孩童「衣」起迎新年

農曆新年將至，為讓弱勢孩童也能穿新衣、過好年，吉安鄉公所在 NET 花蓮門市舉辦「愛．衣起」暖心 GO 活動，由鄉長游淑貞媒合 NET 服飾（主富服裝公司）、安順長照社團法人及麥當勞（毅恩興公司）等善心企業共同投入公益關懷行動。

暖心 GO活動邀請花蓮畢士大、善牧中心及基督教芥菜種會少年之家共二十位孩子，在年前親自選購新衣、享用麥當勞餐點，提前感受過年的歡樂氛圍，在寒冬中感受到社會滿滿的陪伴與善意。

廣告 廣告

活動於 NET 花蓮中正路門市溫馨展開，孩子們在社工與老師的陪同下，依序挑選、試穿適合自己的新衣。此次活動由安順長照社團法人贊助六萬元購衣金，每位孩子可於三千元額度內自由選購所愛。鄉長游淑貞親自頒贈感謝狀，並感謝企業與社福單位的熱心響應，也走進賣場陪伴孩子們一同挑選衣服，細心詢問尺寸與喜好（見圖），現場討論聲不斷、選購氣氛溫暖而自在。隨後，游鄉長也陪同孩子們前往麥當勞餐敘，共享溫馨時光。

花蓮善牧中心執行長朱玉貴表示，感謝吉安鄉公所的用心，以及 NET 與麥當勞的善意支持，讓孩子們十足感受到如家人般的疼愛與陪伴。孩子們在自由購買氛圍中安心、快樂迎接新年換新衣的喜悅，對孩子的成長過程和生活經驗都別具意義。麥當勞楊政道董事長說，感謝游淑貞鄉長的牽線，讓企業有機會參與如此有感且具意義的公益行動，未來也期待持續陪伴孩子們快樂飲食成長，並祝福大家新年平安健康、行大運。

鄉長游淑貞表示，照顧孩子不能只停留在制度與補助，更需要溫暖的陪伴與實際行動，感謝有愛企業與社福單位攜手合作，讓孩子在年前不僅換上新衣，也補足了心理的溫馨感受。未來公所必將持續串聯更多社會資源，為需要被守護的孩子們鋪陳更穩定的成長路，讓這份愛心轉化為永續的社會善行力量，打造更有溫度的幸福社會。