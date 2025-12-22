寒冬送暖、重機傳愛！ 上百台變裝耶誕騎士公益助弱勢
生活中心／綜合報導
寒冬送暖、重機傳愛！新竹雷風車隊於12月20日舉辦「第十屆耶誕騎士報平安慈善活動」，百輛哈雷重機齊聚新竹，車友們化身耶誕老公公盛裝上路，為新竹縣市多個弱勢兒少機構送上祝福與關懷，展現民間團體持續十年不間斷的公益行動力。
寒冬送暖、重機傳愛！第十屆耶誕騎士報平安慈善活動在全台溫馨登場，新竹雷風車隊於12月20日舉辦「第十屆耶誕騎士報平安慈善活動」，百輛哈雷重機齊聚新竹，車友們化身耶誕老公公盛裝上路，為新竹縣市多個弱勢兒少機構送上祝福與關懷，展現民間團體持續十年不間斷的公益行動力。
寒冬送暖、重機傳愛 !上百台變裝耶誕騎士公益助弱勢。（圖／民視新聞）
新竹市市長高虹安親自出席活動時表示，雷風車隊連續十年舉辦耶誕公益活動，是新竹市非常珍貴的民間力量，不僅展現車友們對公益的長期投入，也讓孩子們在歲末寒冬感受到社會滿滿的愛與關懷。她強調，市府近年持續強化兒少照護、教育資源與社會安全網建構，透過公私協力，讓更多需要幫助的孩子能被看見、被支持，而雷風車隊正是最佳的典範。
雷風車隊連續十年舉辦耶誕公益活動，邀請新竹市長高虹安力挺。（圖／哈雷新竹雷風創隊長 蔡宏隆提供）
高虹安市長也指出，重機騎士以熱血與行動力聞名，將這份力量轉化為公益能量，不僅提升城市正向形象，也讓新竹成為一座溫暖、有愛的城市。她特別感謝所有參與活動的車友、企業與志工夥伴，讓善意在城市中持續擴散，並祝福活動圓滿成功、孩子們平安健康成長。
寒冬送暖、重機傳愛 !上百台變裝耶誕騎士公益助弱勢。（圖／民視新聞）
本次活動於中午1點自寶山「啟德吊車」出發，沿途行經德蘭中心、竹北大遠百、新竹仁愛之家、新竹大遠百及新竹巨城百貨購物中心，浩浩蕩蕩的重機車隊吸引不少民眾駐足揮手致意。活動也特別感謝新竹縣、市警察局協助交通宣導與指揮，確保活動行程安全順利。
全台多支車隊上百台重機集結新竹寒冬送暖，打造規模最盛大耶誕公益活動。（圖／民視新聞）
雷風車隊創隊隊長、同時也是新竹市補習教育事業協會常務理事蔡宏隆，以及現任隊長、展欣二輪館店長王俊基表示，今年特別邀集台南野鶴團、彰化爆缸車隊、台中四季車隊、鐵玫瑰女子車隊、基隆海妖騎士團及新竹在地雷風車隊等全台多支重機車隊共襄盛舉，總計超過120輛美式重機齊聚新竹，打造全台規模最盛大的耶誕重機公益活動。
全台多支車隊上百台重機集結新竹寒冬送暖，打造規模最盛大耶誕公益活動。（圖／民視新聞）
活動期間，車友們準備了小朋友的聖誕禮物、圖書禮券、新年紅包與糖果，並透過企業與車友聯合募資，募集愛心捐助金額達新台幣40萬元，全數捐贈予仁愛兒童之家、德蘭中心等單位。其中，彰京開發股份有限公司吳文琪董事長及副總于廷威，號召 GoGo 園區團體「台灣之光台積電供應鏈」好友共同響應，協助改善兒少照護與學習環境；另有啟德吊車胡董事長、榮宗科技蔡董事長、通晉李董事長、英寶張董事長、曾國書、丁處長，以及許慶恭校長與雷風車隊全體車友熱情參與，號召社會各界攜手送暖，為弱勢兒少注入溫暖力量。
新竹市補習教育事業協會理事長陳堃瑋表示，教育與公益密不可分，感謝市府的支持，以及企業與民間團體攜手合作，讓愛心在城市中持續流動，也為孩子們帶來更多希望與未來。
