寒冬送暖 阿聰師糕餅傳愛寒冬送暖 捐大甲等四區玫躍新春芋頭酥禮盒

阿聰師假大甲區公所舉辦「糕餅傳愛寒冬送暖捐贈活動」，大甲、大安、外埔及后里等四區主秘、主會課長等，肯定這活動，並致贈感謝狀，場面溫馨。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

台中糕餅名店「阿聰師的糕餅主意」二十日上午假大甲區公所舉辦「糕餅傳愛寒冬送暖捐贈活動」，由沃農士食品股份有限公司董事長吳聰朝捐贈店寶名製「芋頭酥」禮盒，贈與大甲、大安、外埔及后里四區的低收入戶家庭在歲末寒冬之際，農曆新年前收到慈善禮盒，與家人團圓過新年。

農曆新年即將到來，許多家庭已在準備迎接團圓佳節的同時，而低收入家庭卻因物資匱乏而倍感壓力，甚至無法享受年節。阿聰師（吳聰朝）千金吳佩娜多年來秉持「取之社會、用之社會」的精神，持續策畫，以實際行動關懷弱勢，今年特別捐贈阿聰師主題名製芋頭酥禮盒，期望透過糕餅吉祥的寓意，為低收入戶家庭增添一份年節喜氣。

天氣冷颼颼，捐贈會場卻溫馨四溢，儀式由阿聰師主持，市議員林文傑、大甲，大安、外埔、后里等區主任秘書、社會課長及承辦人員，應邀出席，會中阿聰師分贈四區糕餅兌換卷，現場氣氛溫馨感人。公所亦頒發感謝狀給阿聰師，表彰其長期關懷弱勢的貢獻，各方也期盼此舉能拋磚引玉，鼓勵更多企業與民眾加入公益行列，共同為社會注入更多溫暖和希望。