寒冬送暖 高市議會辦桌請弱勢

高雄市議會寒冬聯合送暖活動，議長康裕成率議員關懷近二千戶弱勢邊緣家庭。（高雄市議會提供）

記者吳文欽、張正量、陳正芬∕綜合報導

高雄市議會二十三日舉辦寒冬聯合送暖活動，議長康裕成率議員關懷近二千戶弱勢邊緣家庭，並首次邀請內門總鋪師阿隆師將辦桌搬進議會廣場，搭配大型耶誕樹、燈飾及親子夜市，讓受助家庭在溫馨氛圍中共享佳肴、親子同樂。

康裕成表示，議會寒冬送暖活動邁入第十五年，感謝社福慈善總會理事長李昭揚率領團隊整合資源，並號召各界善心人士共同參與。今年共有一百一十個民間團體及善心企業投入，動員六百五十人次志工，募集超過四百萬元善款與物資，協助一千八百六十六戶經濟弱勢家庭。

廣告 廣告

康裕成偕同議員陳明澤、劉德林、張漢忠、李雅靜、陳慧文、黃飛鳳、林智鴻、鄭安秝及李順進，以及副議長曾俊傑、黃文益、王耀裕及張博洋議員服務團隊，及勞工局長江健興、毒防局長陳盈秀、社會局副局長葉欣雅等人共同關懷弱勢市民。

康裕成、阿隆師及李昭揚並登台帶來上菜秀，共同示範八寶丸料理。在阿隆師帶領下，康裕成及李昭揚將滿滿的愛包進八寶丸中，代表公私協力、加菜加溫，把關懷送進家庭，也讓現場掌聲不斷。

康裕成預告議會耶誕樹十二月四日正式點燈，邀請陽明國中管樂班及牧師團現場為城市祝禱，歡迎市民一同迎接耶誕。議會耶誕樹及裝飾至明年一月三十一日，每天下午五時三十分至八時三十分點燈。

另外，為了讓宜蘭三星弱勢民眾能在寒冬中有頓溫暖，台灣愛心餐飲協會二十四日在公所展演廳舉辦上菜秀，十多道美食現煮上桌，讓受邀的民眾不但有團圓的氛圍，也在心中匯流滿滿的溫暖。

雲林家扶歲末冬暖園遊會則於十二月七日在虎尾農博公園舉行，欲提供近千戶家庭每戶一床石墨烯兩用被與各項民生物資，所需經費二百三十萬元，目前僅籌募約三成。雲林震旦辦公設備捐助十萬元、福德巧新基金會贊助二十萬元，籲請各界同伸援手。