寒冬送暖 黃偉哲訪獨老贈年菜

〔記者王涵平／台南報導〕寒流來襲，台南市長黃偉哲今前往七股區慰訪獨居長者，致贈年菜及生活物資，也呼籲社會大眾多留意身邊獨居長者與生活較為困難的家庭，共同發揮守望相助的力量。

黃偉哲今由社會局長郭乃文、七股區長李佳隆及西寮里長柯勝強等人陪同關懷獨居長者與弱勢家庭。黃偉哲表示，近日寒流來襲、氣溫驟降，對長者與體弱者而言特別需要關懷與協助，七股西寮地區於去年受風災影響，部分居民家園受損，在中央、地方政府與民間慈善團體攜手投入下，逐步協助居民度過難關，重拾生活秩序，市府對長者與弱勢市民的關心不會因災後復原而中斷。

替代役也協助居家清潔與整理，改善長者居住環境，黃偉哲為長者住處貼上春聯、送上新春祝福。七股區獨居長者陳黃阿嬤表示，感謝市長關心，在寒冬也感受溫暖。

郭乃文指出，目前台南市列冊關懷的獨居長者共有3306位，因應人口結構變化與高齡照顧需求增加，市府將持續檢視並強化相關服務措施，並提醒長者留意自身健康，如出現疑似中風或心肌梗塞等急性症狀，應立即撥打119求助；民眾若發現長者遭逢急難或生活困境，也可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線通報。

