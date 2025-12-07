寒冬送暖14年 南市900弱勢民眾受惠





「2026寒冬送暖公益活動」7日在立委林宜瑾服務處熱鬧舉行，由立委林宜瑾、台南市議員朱正軒、秋香孝德慈善會，以及台南在地企業家陳耿銘共同主辦。曼都髮型中華店全體設計師也以滿滿愛心響應，到場提供義剪服務。正在投入台南市長初選的林俊憲立委也特別撥空到場表達支持。

今年活動邁入第十四屆。林宜瑾表示，台灣近年經濟穩定成長，許多企業與善心人士主動投入公益，讓弱勢家庭也能在歲末寒冬感受到社會的溫暖，「取之於社會，用之於社會，這就是台灣社會可以持續進步的力量！」

市議員朱正軒指出，地方最需要的就是這份有人照顧、有人關心的力量，非常感謝每一位願意付出的朋友，讓愛心持續傳遞。期盼透過公私協力，把資源送到更多需要的家庭。

秋香孝德慈善會長期投入公益，今年9月才捐贈白米給市區、歸仁與仁德的弱勢家庭，而這次再度慷慨捐出900袋白米給永康、新市、新化等地的民眾。秋香孝德慈善會王梵琪理事長表示，「做公益沒有間斷，愛心一定要不落人後。」

林俊憲受邀致意時，也強調照顧弱勢族群是公共政策不可缺少的一環，未來會持續以實際行動支持社福與基層需求。

本次活動約有900位民眾受惠，物資包含白米、麵條、食用油、罐頭等民生用品，希望在歲末時節減輕弱勢家庭的生活壓力，讓大家都能溫暖過冬。

