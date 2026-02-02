寒冬送暖365份紅包 主席邱千懿率獅子會助弱勢兒少

國際獅子會300A3區主席邱千懿與舞團合演寒冬送暖關懷音樂會。（圖／記者 張泓笙翻攝）

【警政時報 張泓笙／臺北報導】歲末寒冬，最需要被照亮的，往往不是街燈，而是一顆顆等待被看見的心。國際獅子會300A3區日前舉辦「幸福獅愛・紅包傳情」寒冬送暖關懷音樂會，由300A3區主席邱千懿統籌承辦，號召獅友與社會各界共同投入社會服務行動，為新北市弱勢兒少送上溫暖與希望。

由大直獅子會謝承融主席組成「放聲座標」視障樂團首登大舞台。（圖／記者 張泓笙翻攝）

本次活動共發放365份關懷物資，每份包含新台幣2,000元紅包及伴手禮，期盼在年節前夕，讓孩子與家庭在生活壓力中，仍能感受到被支持的力量。

活動除發放關懷物資外，也安排多元表演與互動節目，透過音樂與陪伴，為孩子帶來溫暖時刻，讓孩子在冬日裡擁有一段被祝福、被記得的節慶回憶。現場氣氛溫馨感人，新北寒冬送暖行動，不只給紅包，更給陪伴。

感謝全體獅友熱情贊助，捐款芳名錄見證愛心同行。（圖／記者 張泓笙翻攝）

千懿表示，社會服務不只是短暫的捐助，更重要的是讓需要的人感受到「有人願意站在你這邊」。她強調，獅子會長期秉持「我們服務」的精神，透過實際行動串聯各界資源，讓善意不落空，讓關懷更有效率地抵達真正需要的角落。這次能與獅友們一同完成365份關懷行動，特別感謝所有參與與支持的夥伴，讓溫暖在歲末寒冬持續擴散。

新北市副市長親臨關懷致意。（圖／記者 張泓笙翻攝）

國際獅子會300A3區指出，「寒冬送暖」是獅子會年度重要社會服務之一，透過物資、紅包與陪伴三管齊下，不僅紓解弱勢家庭短期生活壓力，也希望以正向互動陪伴孩子走過寒冬。當天獅友們從舞台到台下分工合作，展現獅子會將公益落實到位的凝聚力與行動力。

與會人士表示，此次活動的順利完成，不僅展現獅子會深耕在地的服務能量，也讓外界看見邱千懿在整合資源、統籌協調與帶領團隊上的執行力。公益需要願意扛責任、把事情做完的人，邱千懿以實際成果證明，能夠將關懷化為具體行動，讓善的力量不只是口號，而是能被看見、被感受的改變。

感謝大賞鐵板燒、禾盈國際、善美健生技、宇球國際贊助捐贈。（圖／記者 張泓笙翻攝）

主辦單位也呼籲，社會的溫度來自每一次願意伸手的選擇，期盼更多民眾與企業共同加入公益行列，讓關懷持續發生，讓每一個孩子都能在被理解與被支持中長大。

