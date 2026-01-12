寒冬送溫情 江啟臣攜手會計師公會送暖山城、豐原

江啟臣副院長說，近年來雖然股市一度攻上三萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭。（圖：江啟臣服務處提供）

農曆新年即將到來，家家戶戶開始準備團圓過節，但社會中仍有許多需要被照顧的角落。立法院副院長江啟臣今（12）日攜手中華民國會計師公會全聯會、臺灣省會計師公會、臺中市會計師公會，以及在地臺中市議員吳振嘉、古秀英與台灣新世代關懷協會理事長江文國，在東勢東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動，將溫暖持續送進豐原、山城地區。

捐贈行動已連續第八年辦理，長期透過穩定的物資捐贈，照顧在地弱勢家庭與需要協助的族群。今年共捐贈1000包白米，每包2公斤，合計兩公噸白米，受贈單位共計24個，包括3所學校、11個里別，以及10個社區發展協會、長青會與廟宇，讓物資能透過最貼近地方的系統，送到真正需要的人手中。

廣告 廣告

江啟臣說：「今天特別暖和，我想是媽祖看了也開心，給了大家一個最舒服的天氣。」，新的一年即將到來，他也準備春聯，祝福鄉親「馬上幸福」，期盼大家在新的一年都能帶著祝福、勇敢向前。近年來雖然股市一度攻上三萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，經濟發展之下，貧富不均的落差依然存在，這正是政府與民間必須共同面對的課題。他感謝會計師公會多年來持續照顧這群需要幫助的人，讓社會在快速前進的同時，沒有遺忘任何一個人。江啟臣表示，透過民間團體長期穩定的投入，讓大家能夠馬上感受到社會的溫暖，這正是臺灣最珍貴、也最值得珍惜的力量。

臺中市會計師公會理事長林宥宏表示，公會始終秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，讓資源不浪費，並確實投注到社會需要的角落，這不只是捐贈，更是一份長期的社會承諾。臺灣省會計師公會理事長蔡家龍也指出，透過優質民意代表與在地網絡的協助，才能精準找出真正需要幫助的角落，讓每一份物資都發揮最大的社會價值。

活動現場，眾人以「接力」的方式，一箱箱將沉甸甸的白米搬上車，不論徒手搬運，甚至有人騎著摩托車前來協助，只為了能親自把物資送到需要的民眾手中。主辦單位表示，捐贈白米將透過里辦公室、社區關懷據點及社福系統陸續發放，期盼在寒冬中，為更多家庭送上一份實實在在的支持與祝福。寒冬裡，有人記得；年節前，有人同行。這場已持續八年的善意接力，不只暖了胃，也暖了人心，更讓山城在冬天裡，多了一份踏實而安定的幸福感。（張文祿報導）