寒冬送溫馨 嘉義市長率隊慰勉維安執勤人員

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】農曆春節即將到來，為確保民眾安家樂業，歡度農曆新年，嘉義市全體警察及消防、憲兵、義警、民防、義交、義消、志工與守望相助隊等執勤人員自115年2/9日22時起至2/23日24時止，全力投入加強重要節日安全維護工作，為慰勉期間執勤人員的辛勞，嘉義市長黃敏惠、民政處長楊張建南與市議會議長陳姿妏於2/9日晚間，偕同多位議員、警友會、九華山地藏庵、圓福寺等團體與義警、民防、志工、守望相助等大隊幹部，及警察局長陳明志、消防局長郭立昌等機關首長陪同，先後慰問市警局本部、第一、第二分局，致贈警、民力春節慰問品及暖暖包，感謝第一線警、民力的奉獻及辛勞。

嘉義市長黃敏惠表示，新春即將到來，為期15日的加強重要節日安全維護工作自即日起至2/23日24時之間展開；感謝全體警消與來自民間的協勤民力，犧牲假期維護市民生命財產安全、確保交通的順暢與平穩，讓治安無虞，也讓民眾能安心過好年，同時也感謝各界今日共同參與宣慰，以行動為嘉義市辛勤的警消與協勤人員送上溫暖與肯定，相信有了警消與民間力量的共同守護，嘉義市定能更加平安，也希望過年期間，民眾能為守護城市的警消及協勤人員送上鼓勵，祝福大家新的一年幸福加碼、馬到成功。

昔稱「春安」的加強重要節日安全維護工作，在2/9日啟動，並於聯合宣慰活動後，由警察局規劃擴大臨檢威力掃蕩專案，針對KTV、電子遊戲場、汽車旅館、酒家、網咖及青少年經常聚集等易發生治安事件場所，執行路檢、臨檢等攻勢勤務，強勢執法展現公權力，宣示捍衛嘉義市治安的決心，淨化春節期間治安，讓市民能夠安心歡度春節假期。