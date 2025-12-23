寒冬進補當心！營養師示警「薑母鴨、羊肉爐不能隨便吃」：害血壓突然升高

隨著氣溫驟降，不少民眾喜歡在冬天來一鍋熱騰騰的薑母鴨或羊肉爐暖身驅寒。圖／翻攝自pexels

隨著氣溫驟降，不少民眾喜歡在冬天來一鍋熱騰騰的薑母鴨或羊肉爐暖身驅寒，但看似滋補的料理，實際上可能暗藏高熱量與高鈉風險。營養師高敏敏近日在臉書發文提醒，補湯若吃得不當，反而可能對健康造成負擔。

高敏敏指出，以每份約650毫升（約兩碗湯）計算，薑母鴨熱量高達900大卡、鈉含量約2700毫克；羊肉爐則約700大卡、鈉含量2400毫克。她直言，「吃一鍋薑母鴨或羊肉爐，熱量、鈉含量立刻爆表。」

依據衛福部建議，成人每日鈉攝取上限為2400毫克，光是一餐補湯就可能超標，長期下來恐增加心血管與腎臟負擔。而除了湯底本身，常見配料的熱量也不容小覷。高敏敏整理指出，去皮鴨肉3塊約140至190大卡，帶皮羊肉3塊約220至280大卡，麻油麵線一碗更高達390大卡，炸豆皮每100克則接近400大卡，若搭配白飯與各式沾醬，熱量容易層層堆疊。對此，高敏敏建議，冬天進補應「少喝湯、多吃原型食材」，並搭配大量蔬菜，不僅能增加飽足感，也有助於降低油脂與鈉的攝取。

高敏敏也特別點名多個族群進補時需格外留意，包括痛風患者、高血壓者、糖尿病患者、腎臟病友，以及容易嘴破、皮膚濕疹或患有自體免疫疾病的人。

對於易嘴破、皮膚濕疹者，辛溫補湯屬於較刺激性食物，可能加重口腔破洞或皮膚紅腫發炎，若近期正處於發炎期，進補應特別節制；對於高血壓者，補湯常以中藥材和鹽巴調味，鈉含量往往遠高於一般湯品，喝太多容易造成血壓突然升高，建議淺嚐即可，避免攝取過量。

對於自體免疫疾病者，辛溫食材性較強，可能刺激免疫系統而導致反應變劇烈，若易出現症狀波動，適合清淡補法或與醫師討論再進補；對於糖尿病者，部分補湯湯底油脂高，搭配薑、枸杞、米血等配料，可能使血糖升高更快，建議以蔬菜與瘦肉為主 並掌握分量。對於腎臟病友，補湯的鈉和鉀含量都可能偏高，會增加腎臟代謝與調節負擔，攝取過量可能造成水腫與血壓波動，務必特別留意喝湯的量。

高敏敏提醒，補湯多屬辛溫食材，鈉、油脂與嘌呤含量偏高，若攝取過量，可能導致尿酸上升、血壓波動、水腫或血糖不穩，建議以清淡方式進補，「以固形食材為主，杜絕狂喝湯的習慣」，必要時與醫師討論。高敏敏也呼籲，冬季進補不在於「吃多」，而在於「吃對」。依照個人體質與健康狀況調整飲食，才能在寒冷季節補得溫暖又安心。



