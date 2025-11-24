寒冬關懷不停歇 彰化縣榮服處到府落實服務照顧

▲彰化縣榮服處近日由邱文俊處長率領責任區輔導員及社區服務組長，關懷訪視彰化縣北斗鎮高齡及獨居的榮民眷們，溫暖每一位受訪榮民及眷屬的心。（圖／彰化縣榮服處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】時序入冬，東北季風南下，氣候早晚寒涼，彰化縣榮服處近日由邱文俊處長率領責任區輔導員及社區服務組長，關懷訪視彰化縣北斗鎮高齡及獨居的榮民眷們，並致贈禦寒外套及愛心物資，讓長輩們在寒冬中能及時保暖及補充身體能量，溫暖每一位受訪榮民及眷屬的心。

高齡98歲的饒伯伯、91歲的游伯伯、林伯伯以及行動不便的陳奶奶，雖然年邁、聽力及行動力緩慢，但對於邱處長能來訪視十分感動，又收到溫暖的防寒外套及愛心物資，心情激動萬分，對於政府沒有忘記他們、榮服處時常到府關懷噓寒問暖再三感謝，讓這個冬天一點也不寒冷。

廣告 廣告

邱文俊處長持續與榮民眷長輩及家屬們深入交流，了解他們的生活需求，並在交流中提醒每位榮民家庭，應持續清潔住家環境並檢查家中電器設備的安全，另外近日天氣早晚溫差較大，處長也不斷提醒長輩們，需多加注意身體保暖。

邱文俊處長表示，榮服處將持續深化社區關懷服務，並結合在地愛心資源，提升榮民及眷屬的生活安全與健康品質，榮服處始終秉持「榮民的小事，就是我們的大事」的精神，傾聽榮民榮眷們的心聲，將每一位長輩的需求視為最重要的任務，讓榮民長輩們感受「有心惦記、有情相伴」的温暖。守護每一位曾為國奉獻的英雄，讓關懷服務在社區中持續發光。