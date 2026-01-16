寒冬關懷送暖不間斷 北市榮服處探視獨居長輩榮民

《圖說》臺北市榮民服務處副處長徐木生〈右二〉關懷大同區年長榮民，致贈保暖物資及營養補給品，為長輩送上溫暖與關懷。〈臺北市榮服處提供〉

【記者葉柏成／臺北報導】近日寒流一波接一波報到，氣溫驟降，臺北市榮民服務處為確保年長榮民平安度過寒冬，持續啟動關懷照顧機制，深入社區訪視。15日由副處長徐木生率領輔導員、替代役男及社區服務組長前往大同區，實地探視多位散居在外的年長榮民，了解其生活狀況與健康情形，並致贈保暖物資及營養補給品，為長輩送上溫暖與關懷。

榮服處表示，此次訪視以獨居或生活支持系統較為薄弱的榮民為重點對象。其中，王姓榮民長輩因離婚後獨居，子女各自成家，平日缺乏照應，加上年事已高、體況不佳，需頻繁就醫，榮服處已將其列為高診次關懷對象，並提高訪視頻率，隨時掌握其生活與健康狀況。

《圖說》徐木生關懷大同區年長榮民，致贈保暖物資及營養補給品二〈臺北市榮服處提供〉

另一名齊姓榮民具中低收入戶資格，與妻子離婚後育有兩子，其中次子已於民國105年亡故，長期獨居且有輕微失智情形，生活起居需外界協助。榮服處除定期派員關懷訪視，也協助連結社會資源，減輕其生活壓力。對於具低收入戶資格、生活來源以就養金為主的榮民長輩，榮服處亦協助安裝輔導會遠距居家照顧系統，透過科技設備即時掌握狀況，建構全天候安全防護網，提升居家生活安全。

《圖說》徐木生關懷大同區年長榮民，致贈保暖物資及營養補給品三〈臺北市榮服處提供〉

訪視過程中，徐木生親切與長輩話家常，轉達輔導會主任委員嚴德發的關懷之意，感謝榮民長輩早年為國家社會付出的貢獻，並致贈圍巾、帽子及手套等保暖用品，同時叮嚀近日氣候變化劇烈，務必注意保暖及用電安全。

受訪榮民長輩對榮服處主動到訪、貼心服務表達感謝，直言感受到長期陪伴與照顧的溫暖。臺北市榮民服務處表示，未來將持續秉持「服務不間斷」精神，深化關懷作為，讓年長榮民在寒冬中依然感受到陪伴與尊崇。