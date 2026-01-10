寒冬限定 楓香換新裝 台北街頭賞秋紅

近日冷鋒接連來襲，有「秋紅樹」之稱的「楓香」熱情變葉換裝，也給台北市妝點得層次分明，形成一道由綠轉黃、再染上濃郁黃及橙紅的絕美風景。台北市公園處表示，近日低溫讓台北街頭及公園的楓香變色，黃、橘、紅等火熱色彩，無論是散步、逛街、匆匆短暫經過或停留，都能感受自然之美。

公園處指出，至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等地的楓香目前均已變色，不管是晴天還是陰天，用手機、相機都可以拍到美景；中山北路1段至3段楓香林蔭也已開始變色，約2周後會有優質美景可以觀賞。

公園處表示，在寒冬裡的楓香林枝幹挺立傲然，葉色從翠綠、金黃、亮橘到嫣紅交織並存，宛如秋日雲霞，微風拂過，片片紅葉鋪地，熱情萬放的楓香展現出靜謐且溫暖的城市美學，為忙碌的都會生活增添上一抹沉靜的節奏。

公園處園藝工程隊長楊國瑜說明，楓香（Liquidambar formosana）是台灣最具代表性的原生落葉喬木，每年入冬後，葉片隨著日照縮短開始色素轉換，故有「秋紅樹」之稱；每年隨溫度降低，楓香葉片內的花青素與葉黃素取代葉綠素，因而顯現出黃色或紅色，當低溫持續、日夜溫差大白天日照強，紅葉越發漂亮。

楊國瑜補充說，楓香與大眾熟知的青楓（Acer serrulatum）等楓樹不同，楓香葉片呈互生排列，果實則為具刺的球狀聚合果，是辨識上的重要特徵。