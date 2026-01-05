寒冬響應捐熱血 中嘉新視波宣導媒體識讀正確觀念





中嘉寬頻新視波攜手金樹機構於永和秀朗橋下尖山晚渡園區辦理「福聚在地・善行共好」公益宣導活動，現場許多民眾不管男女老少，頂著10度低溫，在寒風中等待捐出熱血，響應行之有年的捐血活動，回饋社會需要幫助的各個角落，這份熱情令人為之動容，而主辦單位更準備多項好禮，包括營養飲品、泡麵、電影票等，讓民眾滿載而歸。

捐血活動計出動了6台捐血行動車，吸引超過1000人以上參與捐血，中嘉寬頻新視波除了提供物資回饋外，現場更分享115年度低收入戶回饋資訊，只要設籍中和區及永和區符合低收入戶資格的家庭，就可申請免費收看數位有線電視及免費20M網路使用服務，協助符合資格的家庭穩定收視與網路資源，維持日常資訊連結，減輕生活負擔。

此外，現場也鼓勵民眾多使用 CH3 公用頻道，以及「新北生活台」YouTube 頻道，透過傳媒及新媒體資訊管道來了解地方公共議題及在地生活訊息、公共服務內容等相關資訊。另亦提供新視波門市服務資訊，讓有需求的民眾可就近前往門市洽詢，進一步了解低收入戶相關優惠方案、申辦流程，以及其他有線電視與網路服務內容，強化後續諮詢與服務銜接的便利性。

中嘉寬頻新視波資深經理許巧妮表示，透過與公益團體合作辦理在地宣導活動，持續將服務資訊帶進社區，讓「福聚在地・善行共好」的理念，化為貼近生活的實際行動，陪伴家庭穩定連結社會、共享在地資源，更不忘現場宣導媒體識讀正確觀念，推廣『你搞懂了沒』網站，要讓民眾可以深入了解媒體識讀，在年關之前學會遠離假訊息，安心過年。

