寒冬頻傳長者迷途 中壢楊梅警協助返家

中壢楊梅都傳有老人忘了返家的路，警方除協助外也呼籲家中有老人的民眾要多注意。（照片楊梅警分局提供）

記者丘安／中壢楊梅報導

寒冬一再傳有老人迷途的情事，讓人擔心，十五日中壢與楊梅警分局都表示，他們轄內都傳有老人疑似因迷途無法返家的問題，中壢警分局長林鼎泰則再度呼籲呼籲家中如有高齡或失智長者，應多加留意行蹤，並可配戴聯絡資訊或防走失設備，共同守護家人安全。

中壢警分局十五日表示，日前該分局的文化派出所就在中壢區長興街一帶協助一名年高八十七歲的吳姓老婦返家，吳姓婦人疑似迷途，站在路邊神情慌張、需要人來協助。警方獲報後立即派員前往處理。並老婦人送回在中華路上的一個社區。

另楊梅分局也指出該分局草湳派出所員警在執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱，楊梅區新農街五百一十七號有一名老翁呆坐於路邊需要協助，員警立即趕赴現場關懷，後也由員警協助這名七十二歲陳姓老公翁返家。

中壢警分局長林鼎泰再度呼籲，家中如有高齡或失智長者，應多加留意行蹤，並可配戴聯絡資訊或防走失設備，共同守護家人安全。