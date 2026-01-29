寒冬飄暖香！新北中醫師公會捐2200份藥膳包 溫暖弱勢家戶

順天堂藥廠營業處副總經理梁建文(左起)、新北市中醫師公會理事長陳建輝、新北市社會局長李美珍、科達製藥營業處協理吳保萱合影。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市中醫師公會多年辦理偏鄉義診並捐贈新北弱勢家戶藥膳包，今年持續加碼，攜手製藥廠捐贈市值近47萬元，共2200份的藥膳湯給新北弱勢家戶，讓愛心隨著藥膳香持續升溫，傳遍新北各角落，社會局長李美珍今天頒贈感謝牌給公會、藥廠，盼愛心持續流轉，並回贈新北市馬年春聯，祝賀「馬上好運」。

新北市社會局指出，新北市中醫師公會自2017年起連年捐贈藥膳包給弱勢家戶，至今已累計捐贈破萬份的藥膳包，市值總計近220萬元，公會今年再攜手科達製藥、順天堂藥廠公司，提供多樣化的藥膳湯底，讓新北弱勢家戶在寒冬中能暖氣補身。

社會局長李美珍表示，感謝公會、科達製藥公司及順天堂藥廠長期以來對公益的投入持續加碼，連同「新北市好日子愛心大平台」自2019年6月開辦以來，共同幫助非常多人，在愛的循環中扮演重要推手，公會、製藥廠眾人不僅事業有成，也願意關懷社會，真的了不起，受贈者吃起來方便也能接受，盼持續合作下去，讓善心不斷流轉。

「捐贈永遠不嫌多！」公會理事長陳建輝表示，公會起初捐贈藥膳包，是響應新北市府的推廣，盼藉由社會局的力量，提供好吃的藥膳、玫瑰神孅飲，將愛心送到每個需要的家戶，非常有意義，感謝製藥廠一起完成善舉，讓社會更祥和。

科達製藥營業處協理吳保萱表示，公會本著父母心精神，捐贈藥膳包、到偏鄉義診，這樣的堅持令人感動，公司很開心成為其中1份力量，把關懷送到需要幫助的地方，企業價值不只在產品本身，更在關懷社會，盼藥膳湯能幫民眾在寒冬中暖身也暖心。

順天堂藥廠營業處副總經理梁建文表示，即食藥膳包涵蓋葷、素類，常溫保存，食用方便，藥材也都是男女老少皆宜，希望幫助民眾在冬天能夠補身。

新北市中醫師捐贈新北弱勢家戶藥膳包，捐贈會場用藥膳包加入紅棗、枸杞及高麗菜等燉煮，香味四溢。(記者黃政嘉攝)

新北市社會局長李美珍(左)回贈新北市馬年春聯給新北市中醫師公會理事長陳建輝(右)。(記者黃政嘉攝)

